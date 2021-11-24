https://ria.ru/20211124/donbass-1760509202.html
Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса
Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса - РИА Новости, 24.11.2021
Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса
Евросоюз выразил сожаление в связи с подписанием президентом России указа о гуманитарной поддержке Донбасса и призвал отменить его. Об этом говорится в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:41
2021-11-24T13:41
2021-11-24T17:42
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Евросоюз выразил сожаление в связи с подписанием президентом России указа о гуманитарной поддержке Донбасса и призвал отменить его. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.Указ направлен на дальнейшее отделение неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а это противоречит целям Минских соглашений, утверждается в документе. Кроме того, в ЕС считают, что такие меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины."Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины", — заявили дипломаты.Указ, который Путин подписал 15 ноября, касается гуманитарной поддержки Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок. Кроме того, документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
https://ria.ru/20211124/donbass-1760444798.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
13:41 24.11.2021 (обновлено: 17:42 24.11.2021)
Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса
Евросоюз призвал Путина отменить указ о гуманитарной поддержке Донбасса