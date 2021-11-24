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Вологодская область
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Депутаты заксобрания Вологодчины приняли трехлетний бюджет в первом чтении
Депутаты заксобрания Вологодчины приняли трехлетний бюджет в первом чтении - РИА Новости, 24.11.2021
Депутаты заксобрания Вологодчины приняли трехлетний бюджет в первом чтении
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду утвердили основные параметры бюджета региона на 2022 год и два плановых периода, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:47
2021-11-24T14:47
вологодская область
экономика
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду утвердили основные параметры бюджета региона на 2022 год и два плановых периода, сообщает пресс-служба заксобрания.Как отметила и.о. начальника департамента финансов области Татьяна Голыгина, представленная на сессии версия проекта бюджета отличается от той, что изначально была внесена в Законодательное Собрание. Разработчики учли средства из федерации, которые стали известны после рассмотрения федерального бюджета в Госдуме. Речь идет о дополнительных 9,9 миллиарда рублей на три года. Из-за особенностей бюджетного распределения часть средств поступит уже в этом году, поэтому они станут переходящим остатком на следующий год.Таким образом, бюджет на 2022 год был принят в первом чтении со следующими параметрами: доходы – 106,6 миллиарда рублей; расходы – 110,1 миллиарда рублей; дефицит – 3,5 миллиарда рублей, он полностью покрывается остатками средств с 2021 года.Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко особо подчеркнул, что в проекте трехлетнего бюджета учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта "Градсоветы: общее дело", на форумах и круглых столах.В общей сложности на реализацию народных инициатив во всех районах и городских округах области за три года будет направлено порядка 15 миллиардов рублей.Рассмотрение проекта бюджета области на 2022 год и два плановых периода будет продолжено в комитетах законодательного собрания. В окончательном, втором чтении, законопроект будет рассмотрен на сессии 8 декабря.
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экономика, вологодская область, андрей луценко
14:47 24.11.2021
 

Депутаты заксобрания Вологодчины приняли трехлетний бюджет в первом чтении

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду утвердили основные параметры бюджета региона на 2022 год и два плановых периода, сообщает пресс-служба заксобрания.
Как отметила и.о. начальника департамента финансов области Татьяна Голыгина, представленная на сессии версия проекта бюджета отличается от той, что изначально была внесена в Законодательное Собрание. Разработчики учли средства из федерации, которые стали известны после рассмотрения федерального бюджета в Госдуме. Речь идет о дополнительных 9,9 миллиарда рублей на три года. Из-за особенностей бюджетного распределения часть средств поступит уже в этом году, поэтому они станут переходящим остатком на следующий год.
Таким образом, бюджет на 2022 год был принят в первом чтении со следующими параметрами: доходы – 106,6 миллиарда рублей; расходы – 110,1 миллиарда рублей; дефицит – 3,5 миллиарда рублей, он полностью покрывается остатками средств с 2021 года.
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко особо подчеркнул, что в проекте трехлетнего бюджета учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта "Градсоветы: общее дело", на форумах и круглых столах.
В общей сложности на реализацию народных инициатив во всех районах и городских округах области за три года будет направлено порядка 15 миллиардов рублей.
"Финансирование получат объекты, за которые высказались более девяти тысяч вологжан. В частности, на ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры – это школы, детские сады, ФАПы, библиотеки, стадионы, ФОКи и ФОКОТЫ – будет направлено более 3,5 миллиарда рублей. На ремонт дорог в городах и районах выделено свыше 7 миллиардов. На укрепление материально-технической базы учреждений запланировано более 4 миллиардов рублей. Еще одна важная инициатива жителей области – это борьба с борщевиком. На эти цели в муниципалитеты в рамках народной программы будет направлено 85 миллионов рублей. За все эти объекты и мероприятия высказались сами жители, а значит именно эти вопросы будут решены в первую очередь", сказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
Рассмотрение проекта бюджета области на 2022 год и два плановых периода будет продолжено в комитетах законодательного собрания. В окончательном, втором чтении, законопроект будет рассмотрен на сессии 8 декабря.
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:39Вологодская область
Вологодские депутаты вышли на финишную прямую в работе над бюджетом
 
Вологодская областьЭкономикаВологодская областьАндрей Луценко
 
 
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