https://ria.ru/20211124/byudzhet-1760525178.html

Депутаты заксобрания Вологодчины приняли трехлетний бюджет в первом чтении

Депутаты заксобрания Вологодчины приняли трехлетний бюджет в первом чтении - РИА Новости, 24.11.2021

Депутаты заксобрания Вологодчины приняли трехлетний бюджет в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду утвердили основные параметры бюджета региона на 2022 год и два плановых периода, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:47

2021-11-24T14:47

2021-11-24T14:47

вологодская область

экономика

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду утвердили основные параметры бюджета региона на 2022 год и два плановых периода, сообщает пресс-служба заксобрания.Как отметила и.о. начальника департамента финансов области Татьяна Голыгина, представленная на сессии версия проекта бюджета отличается от той, что изначально была внесена в Законодательное Собрание. Разработчики учли средства из федерации, которые стали известны после рассмотрения федерального бюджета в Госдуме. Речь идет о дополнительных 9,9 миллиарда рублей на три года. Из-за особенностей бюджетного распределения часть средств поступит уже в этом году, поэтому они станут переходящим остатком на следующий год.Таким образом, бюджет на 2022 год был принят в первом чтении со следующими параметрами: доходы – 106,6 миллиарда рублей; расходы – 110,1 миллиарда рублей; дефицит – 3,5 миллиарда рублей, он полностью покрывается остатками средств с 2021 года.Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко особо подчеркнул, что в проекте трехлетнего бюджета учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта "Градсоветы: общее дело", на форумах и круглых столах.В общей сложности на реализацию народных инициатив во всех районах и городских округах области за три года будет направлено порядка 15 миллиардов рублей.Рассмотрение проекта бюджета области на 2022 год и два плановых периода будет продолжено в комитетах законодательного собрания. В окончательном, втором чтении, законопроект будет рассмотрен на сессии 8 декабря.

https://ria.ru/20211118/byudzhet-1759682830.html

вологодская область

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экономика, вологодская область, андрей луценко