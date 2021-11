https://ria.ru/20211124/billboard-1760537025.html

Billboard назвал лучшую песню всех времен

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Трек "Blinding Lights" канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) занял первое место в хит-параде "лучших песен всех времен" журнала Billboard, говорится на сайте издания. "Я стараюсь не зацикливаться на этом. Я просто благодарен", — прокомментировал музыкант. Зажигательная композиция Тесфайе оттеснила предыдущий хит "Twist" Чабби Чекера, выпущенный в 1960-х годах. У него сейчас второе место. Третья позиция у песни "Smooth", созданной участниками рок-группы Santana и Робом Томасом.В первой десятке также находятся такие треки, как "Mack the Knife" Бобби Дарина, "How Do I Live" Лиэнн Раймс, "I Gotta Feeling" The Black Eyed Peas, "Shape of You" Эда Ширана и другие.

