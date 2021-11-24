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Billboard назвал лучшую песню всех времен
Billboard назвал лучшую песню всех времен - РИА Новости, 24.11.2021
Billboard назвал лучшую песню всех времен
Трек "Blinding Lights" канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) занял первое место в хит-параде "лучших песен всех времен" журнала Billboard, говорится на... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:28
2021-11-24T16:28
2021-11-24T16:28
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Трек "Blinding Lights" канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) занял первое место в хит-параде "лучших песен всех времен" журнала Billboard, говорится на сайте издания. "Я стараюсь не зацикливаться на этом. Я просто благодарен", — прокомментировал музыкант. Зажигательная композиция Тесфайе оттеснила предыдущий хит "Twist" Чабби Чекера, выпущенный в 1960-х годах. У него сейчас второе место. Третья позиция у песни "Smooth", созданной участниками рок-группы Santana и Робом Томасом.В первой десятке также находятся такие треки, как "Mack the Knife" Бобби Дарина, "How Do I Live" Лиэнн Раймс, "I Gotta Feeling" The Black Eyed Peas, "Shape of You" Эда Ширана и другие.
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billboard (журнал), новости культуры, музыка, эд ширан
Billboard назвал лучшую песню всех времен
Billboard назвал Трек "Blinding Lights" певца The Weeknd лучшей песней всех времен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Трек "Blinding Lights" канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) занял первое место в хит-параде "лучших песен всех времен" журнала Billboard, говорится
на сайте издания.
"Blinding Lights" сияет ярче всех среди почти 30 тысяч мелодий, когда-либо попадавших в Billboard Hot 100 за 63-летнюю историю чарта. Сингл, выпущенный в ноябре 2019 года, стал новым номером один", — сообщает Billboard.
"Я стараюсь не зацикливаться на этом. Я просто благодарен", — прокомментировал музыкант.
Зажигательная композиция Тесфайе оттеснила предыдущий хит "Twist" Чабби Чекера, выпущенный в 1960-х годах. У него сейчас второе место. Третья позиция у песни "Smooth", созданной участниками рок-группы Santana и Робом Томасом.
В первой десятке также находятся такие треки, как "Mack the Knife" Бобби Дарина, "How Do I Live" Лиэнн Раймс, "I Gotta Feeling" The Black Eyed Peas, "Shape of You" Эда Ширана и другие.