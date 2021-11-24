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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211124/belorussiya-1760528621.html
В Белоруссии ликвидировали НПО, получавшую деньги от литовских фондов
В Белоруссии ликвидировали НПО, получавшую деньги от литовских фондов - РИА Новости, 24.11.2021
В Белоруссии ликвидировали НПО, получавшую деньги от литовских фондов
Белорусская прокуратура инициировала ликвидацию центра информационно-правовой поддержки социально уязвимых групп населения "Адвакацыя" , получавшего, по ее... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:00
2021-11-24T15:00
протесты в белоруссии
в мире
литва
белоруссия
витебская область
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Белорусская прокуратура инициировала ликвидацию центра информационно-правовой поддержки социально уязвимых групп населения "Адвакацыя" , получавшего, по ее данным, деньги от литовских фондов, которые "стремились повлиять на политическую обстановку в стране"."Во исполнение представления прокуратуры Полоцкого района (Витебская область Белоруссии) райисполком принял решение о ликвидации центра "Адвакацыя". Основание – осуществление деятельности, которая не соответствовала заявленным в уставе предмету и целям", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры республики. Поясняется, что решением Полоцкого райисполкома внесена запись об исключении из единого государственного регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей данного учреждения.В сообщении поясняется, что установлены неоднократные поступления денежных средств от резидентов Литвы в адрес данного центра. "Согласно пояснениям учредителя и директора учреждения, а также представленным им договорам центр оказывал услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности в Беларуси благотворительному и спонсорскому фонду Forum Syd Baltika, фонду благотворительности и поддержки ForumCiv Eastern Europe. Указанные резиденты Литовской Республики на основании девяти актов выполненных работ в 2020 году и истекшем периоде 2021 года перечислили центру 16 820 евро", - говорится в сообщении.Согласно ему, "из открытых интернет-источников установлено, что названные благотворительные фонды через выделение грантов "поддерживают общественные группы и инициативы, работающие в области демократии, прав человека, защиты окружающей среды и гендерного равенства". При этом отмечается, что в марте 2020 года глава учреждения привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий."Таким образом, учреждение "Адвакацыя" финансировалось иностранными благотворительными фондами, которые стремились повлиять на политическую обстановку в стране. Это не только не соответствовало уставным целям, которыми значились правовое просвещение граждан, содействие самообразованию безработных, граждан старше 50 лет, инвалидов, представителей национальных меньшинств и других социально-уязвимых групп населения, но и противоречило национальным интересам", - заявления в сообщении прокуратуры.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. В июле 2021 года по всей Белоруссии состоялись обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html
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в мире, литва, белоруссия, витебская область
15:00 24.11.2021
 
В Белоруссии ликвидировали НПО, получавшую деньги от литовских фондов

В Белоруссии ликвидировали центр "Адвакацыя", получавший деньги от литовских фондов

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Белорусская прокуратура инициировала ликвидацию центра информационно-правовой поддержки социально уязвимых групп населения "Адвакацыя" , получавшего, по ее данным, деньги от литовских фондов, которые "стремились повлиять на политическую обстановку в стране".
"Во исполнение представления прокуратуры Полоцкого района (Витебская область Белоруссии) райисполком принял решение о ликвидации центра "Адвакацыя". Основание – осуществление деятельности, которая не соответствовала заявленным в уставе предмету и целям", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры республики. Поясняется, что решением Полоцкого райисполкома внесена запись об исключении из единого государственного регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей данного учреждения.
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В сообщении поясняется, что установлены неоднократные поступления денежных средств от резидентов Литвы в адрес данного центра. "Согласно пояснениям учредителя и директора учреждения, а также представленным им договорам центр оказывал услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности в Беларуси благотворительному и спонсорскому фонду Forum Syd Baltika, фонду благотворительности и поддержки ForumCiv Eastern Europe. Указанные резиденты Литовской Республики на основании девяти актов выполненных работ в 2020 году и истекшем периоде 2021 года перечислили центру 16 820 евро", - говорится в сообщении.
Согласно ему, "из открытых интернет-источников установлено, что названные благотворительные фонды через выделение грантов "поддерживают общественные группы и инициативы, работающие в области демократии, прав человека, защиты окружающей среды и гендерного равенства". При этом отмечается, что в марте 2020 года глава учреждения привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий.
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"Таким образом, учреждение "Адвакацыя" финансировалось иностранными благотворительными фондами, которые стремились повлиять на политическую обстановку в стране. Это не только не соответствовало уставным целям, которыми значились правовое просвещение граждан, содействие самообразованию безработных, граждан старше 50 лет, инвалидов, представителей национальных меньшинств и других социально-уязвимых групп населения, но и противоречило национальным интересам", - заявления в сообщении прокуратуры.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. В июле 2021 года по всей Белоруссии состоялись обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
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