https://ria.ru/20211124/belorussiya-1760528621.html

В Белоруссии ликвидировали НПО, получавшую деньги от литовских фондов

В Белоруссии ликвидировали НПО, получавшую деньги от литовских фондов - РИА Новости, 24.11.2021

В Белоруссии ликвидировали НПО, получавшую деньги от литовских фондов

Белорусская прокуратура инициировала ликвидацию центра информационно-правовой поддержки социально уязвимых групп населения "Адвакацыя" , получавшего, по ее... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:00

2021-11-24T15:00

2021-11-24T15:00

протесты в белоруссии

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литва

белоруссия

витебская область

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Белорусская прокуратура инициировала ликвидацию центра информационно-правовой поддержки социально уязвимых групп населения "Адвакацыя" , получавшего, по ее данным, деньги от литовских фондов, которые "стремились повлиять на политическую обстановку в стране"."Во исполнение представления прокуратуры Полоцкого района (Витебская область Белоруссии) райисполком принял решение о ликвидации центра "Адвакацыя". Основание – осуществление деятельности, которая не соответствовала заявленным в уставе предмету и целям", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры республики. Поясняется, что решением Полоцкого райисполкома внесена запись об исключении из единого государственного регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей данного учреждения.В сообщении поясняется, что установлены неоднократные поступления денежных средств от резидентов Литвы в адрес данного центра. "Согласно пояснениям учредителя и директора учреждения, а также представленным им договорам центр оказывал услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности в Беларуси благотворительному и спонсорскому фонду Forum Syd Baltika, фонду благотворительности и поддержки ForumCiv Eastern Europe. Указанные резиденты Литовской Республики на основании девяти актов выполненных работ в 2020 году и истекшем периоде 2021 года перечислили центру 16 820 евро", - говорится в сообщении.Согласно ему, "из открытых интернет-источников установлено, что названные благотворительные фонды через выделение грантов "поддерживают общественные группы и инициативы, работающие в области демократии, прав человека, защиты окружающей среды и гендерного равенства". При этом отмечается, что в марте 2020 года глава учреждения привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий."Таким образом, учреждение "Адвакацыя" финансировалось иностранными благотворительными фондами, которые стремились повлиять на политическую обстановку в стране. Это не только не соответствовало уставным целям, которыми значились правовое просвещение граждан, содействие самообразованию безработных, граждан старше 50 лет, инвалидов, представителей национальных меньшинств и других социально-уязвимых групп населения, но и противоречило национальным интересам", - заявления в сообщении прокуратуры.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. В июле 2021 года по всей Белоруссии состоялись обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.

https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html

https://ria.ru/20210604/podderzhka-1735535622.html

https://ria.ru/20210517/prankery-1732641546.html

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в мире, литва, белоруссия, витебская область