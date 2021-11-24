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В Австралии "Хезболлах" объявили террористической организацией

В Австралии "Хезболлах" объявили террористической организацией - РИА Новости, 24.11.2021

В Австралии "Хезболлах" объявили террористической организацией

Военизированная ливанская группировка "Хезболлах" объявлена террористической организацией в Австралии вместе с неонацистской организацией The Base, сообщил в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:43

2021-11-24T09:43

2021-11-24T09:43

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военизированная ливанская группировка "Хезболлах" объявлена террористической организацией в Австралии вместе с неонацистской организацией The Base, сообщил в среду телеканал 7News.По его данным, министр внутренних дел страны Карен Эндрюс заявила, что австралийское правительство теперь может выдвигать уголовные обвинения против членов этих группировок.Группировка The Base ранее была объявлена вне закона в Великобритании и Канаде."Как правительство, мы отвергаем экстремизм в любой форме", - подчеркнула Эндрюс.В связи с предстоящим открытием границ после пандемии, она напомнила и об угрозе терроризма."(Открытие границ) это как раз то, что ждут террористы. Я тут не пугаю народ. Я не хочу пугать людей. Я вообще-то хочу, чтобы австралийцы занялись своей жизнью, той жизнью, которая была до COVID", - приводит 7News слова Эндрюс.Всего в Австралии запрещены 26 группировок как террористические организации.

https://ria.ru/20210929/sanktsii-1752358490.html

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в мире, хезболла, австралия, канада, великобритания