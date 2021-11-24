https://ria.ru/20211124/armeniya-1760579428.html

На армяно-азербайджанской границе обнаружили тело военнослужащего

На армяно-азербайджанской границе обнаружили тело военнослужащего - РИА Новости, 24.11.2021

На армяно-азербайджанской границе обнаружили тело военнослужащего

Тело армянского военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в среду на боевом посту на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:41

2021-11-24T17:41

2021-11-24T17:41

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Тело армянского военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в среду на боевом посту на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе минобороны страны."Примерно у 14.50 (13.50 мск) 24 ноября на боевом посту, дислоцированном на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Сурена Аветисяна 2001 года рождения с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что ведется следствие для установления обстоятельство происшествия. Другие подробности не приводятся.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/konflikt-1760431689.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе