https://ria.ru/20211124/armeniya-1760579428.html
На армяно-азербайджанской границе обнаружили тело военнослужащего
На армяно-азербайджанской границе обнаружили тело военнослужащего - РИА Новости, 24.11.2021
На армяно-азербайджанской границе обнаружили тело военнослужащего
Тело армянского военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в среду на боевом посту на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:41
2021-11-24T17:41
2021-11-24T17:41
в мире
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азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Тело армянского военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в среду на боевом посту на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе минобороны страны."Примерно у 14.50 (13.50 мск) 24 ноября на боевом посту, дислоцированном на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Сурена Аветисяна 2001 года рождения с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что ведется следствие для установления обстоятельство происшествия. Другие подробности не приводятся.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/konflikt-1760431689.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
На армяно-азербайджанской границе обнаружили тело военнослужащего
Тело армянского военнослужащего обнаружили на посту на армяно-азербайджанской границе