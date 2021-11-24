https://ria.ru/20211124/antisemitizm-1760476401.html

Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил Лазар

Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил Лазар - РИА Новости, 24.11.2021

Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил Лазар

Власти не всегда реагируют на антисемитские высказывания в интернете, например, измышления о том, что евреи якобы виноваты в распространении коронавируса,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:20

2021-11-24T11:20

2021-11-24T11:20

религия

москва

берл лазар

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Власти не всегда реагируют на антисемитские высказывания в интернете, например, измышления о том, что евреи якобы виноваты в распространении коронавируса, заявил главный раввин России Берл Лазар."В интернете тиражируется много мифов и высказываний, разжигающих ненависть. К сожалению, зачастую на такого рода явления мы не видим какой-то серьезной реакции от властей", - сказал Лазар на московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".Так, например, по его словам, во время эпидемии коронавируса в сети получили распространение версии о том, что "эпидемия – это якобы результат еврейского заговора, что этот вирус придумали евреи", а "когда разгораются споры о прививках – неважно, высказывается ли человек за или против – все равно можно услышать версии о том, что в распространении болезни виноваты евреи".Первые конференции "Защитим будущее" прошли в Москве в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей. В 2021 году на приглашение участвовать откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.

https://ria.ru/20211122/antisemitizm-1760137029.html

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москва, берл лазар, россия