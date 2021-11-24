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Религия
https://ria.ru/20211124/antisemitizm-1760476401.html
Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил Лазар
Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил Лазар - РИА Новости, 24.11.2021
Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил Лазар
Власти не всегда реагируют на антисемитские высказывания в интернете, например, измышления о том, что евреи якобы виноваты в распространении коронавируса,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:20
2021-11-24T11:20
религия
москва
берл лазар
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Власти не всегда реагируют на антисемитские высказывания в интернете, например, измышления о том, что евреи якобы виноваты в распространении коронавируса, заявил главный раввин России Берл Лазар."В интернете тиражируется много мифов и высказываний, разжигающих ненависть. К сожалению, зачастую на такого рода явления мы не видим какой-то серьезной реакции от властей", - сказал Лазар на московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".Так, например, по его словам, во время эпидемии коронавируса в сети получили распространение версии о том, что "эпидемия – это якобы результат еврейского заговора, что этот вирус придумали евреи", а "когда разгораются споры о прививках – неважно, высказывается ли человек за или против – все равно можно услышать версии о том, что в распространении болезни виноваты евреи".Первые конференции "Защитим будущее" прошли в Москве в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей. В 2021 году на приглашение участвовать откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.
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москва, берл лазар, россия
11:20 24.11.2021
 

Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил Лазар

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности
Главный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Власти не всегда реагируют на антисемитские высказывания в интернете, например, измышления о том, что евреи якобы виноваты в распространении коронавируса, заявил главный раввин России Берл Лазар.
"В интернете тиражируется много мифов и высказываний, разжигающих ненависть. К сожалению, зачастую на такого рода явления мы не видим какой-то серьезной реакции от властей", - сказал Лазар на московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".
Так, например, по его словам, во время эпидемии коронавируса в сети получили распространение версии о том, что "эпидемия – это якобы результат еврейского заговора, что этот вирус придумали евреи", а "когда разгораются споры о прививках – неважно, высказывается ли человек за или против – все равно можно услышать версии о том, что в распространении болезни виноваты евреи".
Первые конференции "Защитим будущее" прошли в Москве в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей. В 2021 году на приглашение участвовать откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 11:51Религия
В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России
 
РелигияМоскваБерл ЛазарРоссия
 
 
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