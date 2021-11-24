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https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть - РИА Новости, 24.11.2021
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
Главврач больницы № 40 (более известной как "Коммунарка") Д. Н. Проценко вместе со своими коллегами-докторами обратился к известным противникам вакцинации от... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:14
2021-11-24T19:14
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вакцинация
москва
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россия
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вакцинация россиян от covid-19
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Главврач больницы № 40 (более известной как "Коммунарка") Д. Н. Проценко вместе со своими коллегами-докторами обратился к известным противникам вакцинации от COVID-19 — политикам, артистам, трибунам.Вероятно, врачи надеются, что зрелище того, как "как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха", несколько умерит демагогическое рвение борцов с прививками. Все-таки они ведь тоже люди, и зрелище мучительного умирания тех, кто послушался борцов, должно же хоть некоторых смутить и вразумить.Метод жестокий, но бывает действенным. По крайней мере, я вспомнил семейное предание о 1944-м. Двадцать первого июля войска 3-го Прибалтийского фронта на плечах отступающего немца стремительно освободили Псков. Захватив трофеи: немцу было не до эвакуации матценностей. Среди трофеев был железнодорожный эшелон с древесным (метиловым) спиртом. К тому времени рейх испытывал серьезные трудности с горючим и широко использовал метанол в качестве автомобильного топлива.На войне всякий трофей пригодится, и — не пропадать же добру — командование распорядилось использовать немецкий древесный спирт для заправки ГАЗов и "Студебеккеров". Но вследствие органолептического сходства метилового спирта с этиловым начались отравления.Если даже сейчас люди травятся метанолом, то что же хотеть от солдат, только что отволгнувших после боя. Бабушка одного моего знакомого, служившая в медсанбате, рассказывала о подобных отравлениях при захвате эшелона со спиртом в Кенигсберге.Оттого при сцене из фильма "Освобождение", где красноармеец и жолнеж Войска Польского по-братски пьют спирт, нацеженный из цистерны, меня охватывал ужас. Девяносто процентов за то, что спирт был метиловый. С соответствующими последствиями.Сколь это было распространено в конце войны и сколько народу полегло, неизвестно, но в Пскове командование предупредило деда: в случае если в его роте будет ЧП с метанолом, он пойдет под трибунал. Перспектива трибунала сильно изощряет ум. Отобрав бойцов, сильно склонных к дегустации жидкостей, он повел их в санчасть, где в тяжких муках и кровавой рвоте умирали те, кто попробовал. После чего ЧП в его роте не было — зрелище было слишком тяжким.Очевидно, Проценко имел в виду нечто подобное. Но не на таких напал.Актриса, телеведущая и противница прививок М. В. Шукшина обвинила Д. Н. Проценко и его коллег в подмене понятий: "Считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников. Предлагаю всем вместе написать письмо президенту России с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах".В Пскове 1944 года она, верно, обвинила бы моего деда-политтехнолога в желании столкнуть лбами условных метанольщиков и антиметанольщиков. И потребовала бы написать письмо товарищу Сталину с требованием прекратить вакханалию вокруг трофейного спирта.Яблочный активист А. Ю. Мельников пошел дальше: "Кого еще позвать в "Коммунарку"? Прежде всего, оптимизаторов медицины, тех, кто ликвидировал инфекционные больницы. И тех, кто в правительстве месяцами блокирует одностороннее и безусловное признание в России западных вакцин, дав возможность выбора для прививок тем, кто не доверяет российским препаратам".То есть в ответ на предложения врачей посмотреть воочию, как выглядит умирание от заразы, и тем самым отрезвить демагогов и их паству, то есть совершить действие, которое сейчас может сократить количество смертей, опытный софист переключает тему и начинает рассуждать про оптимизацию (сколь актуально это именно сейчас?) и про отсутствие закупок "Пфайзера" (лоббизм — дело выгодное, беда в том, что паства демагогов отрицает любую вакцину — хоть "Спутник V", хоть "Пфайзер").Конечно, Проценко и его коллеги считают, что, покуда есть жизнь, всегда остается надежда, но в своей надежде на простые человеческие реакции антиваксеров и демагогов они проявляют чрезмерный оптимизм. Есть печальный диагноз, который пишется по-латыни — casus incurabilis, то есть "случай неизлечимый".
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Максим Соколов
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авторы, вакцинация, москва, коммунарка (москва), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, обязательная вакцинация
19:14 24.11.2021
 

Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть

© РИА Новости / Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Максим Соколов
Максим Соколов
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Главврач больницы № 40 (более известной как "Коммунарка") Д. Н. Проценко вместе со своими коллегами-докторами обратился к известным противникам вакцинации от COVID-19 — политикам, артистам, трибунам.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать".

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Вероятно, врачи надеются, что зрелище того, как "как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха", несколько умерит демагогическое рвение борцов с прививками. Все-таки они ведь тоже люди, и зрелище мучительного умирания тех, кто послушался борцов, должно же хоть некоторых смутить и вразумить.
Метод жестокий, но бывает действенным. По крайней мере, я вспомнил семейное предание о 1944-м. Двадцать первого июля войска 3-го Прибалтийского фронта на плечах отступающего немца стремительно освободили Псков. Захватив трофеи: немцу было не до эвакуации матценностей. Среди трофеев был железнодорожный эшелон с древесным (метиловым) спиртом. К тому времени рейх испытывал серьезные трудности с горючим и широко использовал метанол в качестве автомобильного топлива.
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На войне всякий трофей пригодится, и — не пропадать же добру — командование распорядилось использовать немецкий древесный спирт для заправки ГАЗов и "Студебеккеров". Но вследствие органолептического сходства метилового спирта с этиловым начались отравления.
Если даже сейчас люди травятся метанолом, то что же хотеть от солдат, только что отволгнувших после боя. Бабушка одного моего знакомого, служившая в медсанбате, рассказывала о подобных отравлениях при захвате эшелона со спиртом в Кенигсберге.
Оттого при сцене из фильма "Освобождение", где красноармеец и жолнеж Войска Польского по-братски пьют спирт, нацеженный из цистерны, меня охватывал ужас. Девяносто процентов за то, что спирт был метиловый. С соответствующими последствиями.
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Сколь это было распространено в конце войны и сколько народу полегло, неизвестно, но в Пскове командование предупредило деда: в случае если в его роте будет ЧП с метанолом, он пойдет под трибунал. Перспектива трибунала сильно изощряет ум. Отобрав бойцов, сильно склонных к дегустации жидкостей, он повел их в санчасть, где в тяжких муках и кровавой рвоте умирали те, кто попробовал. После чего ЧП в его роте не было — зрелище было слишком тяжким.
Очевидно, Проценко имел в виду нечто подобное. Но не на таких напал.
Актриса, телеведущая и противница прививок М. В. Шукшина обвинила Д. Н. Проценко и его коллег в подмене понятий: "Считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников. Предлагаю всем вместе написать письмо президенту России с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах".
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В Пскове 1944 года она, верно, обвинила бы моего деда-политтехнолога в желании столкнуть лбами условных метанольщиков и антиметанольщиков. И потребовала бы написать письмо товарищу Сталину с требованием прекратить вакханалию вокруг трофейного спирта.
Яблочный активист А. Ю. Мельников пошел дальше: "Кого еще позвать в "Коммунарку"? Прежде всего, оптимизаторов медицины, тех, кто ликвидировал инфекционные больницы. И тех, кто в правительстве месяцами блокирует одностороннее и безусловное признание в России западных вакцин, дав возможность выбора для прививок тем, кто не доверяет российским препаратам".
То есть в ответ на предложения врачей посмотреть воочию, как выглядит умирание от заразы, и тем самым отрезвить демагогов и их паству, то есть совершить действие, которое сейчас может сократить количество смертей, опытный софист переключает тему и начинает рассуждать про оптимизацию (сколь актуально это именно сейчас?) и про отсутствие закупок "Пфайзера" (лоббизм — дело выгодное, беда в том, что паства демагогов отрицает любую вакцину — хоть "Спутник V", хоть "Пфайзер").
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Конечно, Проценко и его коллеги считают, что, покуда есть жизнь, всегда остается надежда, но в своей надежде на простые человеческие реакции антиваксеров и демагогов они проявляют чрезмерный оптимизм. Есть печальный диагноз, который пишется по-латыни — casus incurabilis, то есть "случай неизлечимый".
 
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