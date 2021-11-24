https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760506986.html

Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам

Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам - РИА Новости, 24.11.2021

Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам

Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:31

2021-11-24T13:31

2021-11-24T14:03

распространение коронавируса

общество

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель регионального Росздравнадзора.Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.Он не уточнил, идет ли речь о физических или юридических лицах.По его словам, данные о нарушениях они собирают с помощью мониторинга средств массовой информации и соцсетей.

ростовская область

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2021

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T13:31 true PT1M22S

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