https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760506986.html
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам - РИА Новости, 24.11.2021
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам
Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:31
2021-11-24T13:31
2021-11-24T14:03
распространение коронавируса
общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель регионального Росздравнадзора.Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.Он не уточнил, идет ли речь о физических или юридических лицах.По его словам, данные о нарушениях они собирают с помощью мониторинга средств массовой информации и соцсетей.
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
2021-11-24T13:31
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, видео
13:31 24.11.2021 (обновлено: 14:03 24.11.2021)
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру восемь материалов по антипрививочникам