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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760506986.html
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам - РИА Новости, 24.11.2021
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам
Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:31
2021-11-24T14:03
распространение коронавируса
общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель регионального Росздравнадзора.Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.Он не уточнил, идет ли речь о физических или юридических лицах.По его словам, данные о нарушениях они собирают с помощью мониторинга средств массовой информации и соцсетей.
ростовская область
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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
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общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, видео
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель регионального Росздравнадзора.
2021-11-24T13:31
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13:31 24.11.2021 (обновлено: 14:03 24.11.2021)
 
Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру данные по антиваксерам

Ростовский Росздравнадзор направил в прокуратуру восемь материалов по антипрививочникам

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель регионального Росздравнадзора.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.
"За последний месяц мы направили в прокуратуру восемь материалов по антипрививочникам", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, идет ли речь о физических или юридических лицах.
По его словам, данные о нарушениях они собирают с помощью мониторинга средств массовой информации и соцсетей.
 
Распространение коронавирусаОбществоРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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