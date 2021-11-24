https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760497566.html

В Кремле ответили на вопрос о наказании для антипрививочников

В Кремле ответили на вопрос о наказании для антипрививочников - РИА Новости, 24.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о наказании для антипрививочников

Кремль не должен принимать решения об административном или уголовном наказании для противников прививок от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:49

2021-11-24T12:49

2021-11-24T13:23

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кремль не должен принимать решения об административном или уголовном наказании для противников прививок от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцины, когда жизни этих людей находятся в опасности. <...> А нужно ли и как нужно за это наказывать, это не нам решать, это не наша прерогатива", — сказал он.Российские медики, в том числе главврач ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, написали открытое письмо антипрививочникам и предложили им посетить красные зоны, реанимации и морги, чтобы изменить свое мнение. Оно адресовано, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. Песков поддержал инициативу. Росздравнадзор собирает информацию о тех, кто выступает против вакцинации, чтобы передать ее в прокуратуру и СК, говорили там. Как писали СМИ, региональные подразделения ведомства уже направили данные о 37 антиваксерах, им может грозить ответственность по статьям 207.1 и 207.2 УК. По первой предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы до трех лет, по второй — заключение на срок от трех до пяти лет.

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T12:49 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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