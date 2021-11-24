https://ria.ru/20211124/akkreditatsiya-1760573511.html

ВШМ СПбГУ первой в России получила "тройную корону" аккредитаций

ВШМ СПбГУ первой в России получила "тройную корону" аккредитаций - РИА Новости, 24.11.2021

ВШМ СПбГУ первой в России получила "тройную корону" аккредитаций

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ) первой в России получила аккредитации трех самых авторитетных международных ассоциаций:... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:19

2021-11-24T17:19

2021-11-24T17:19

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ) первой в России получила аккредитации трех самых авторитетных международных ассоциаций: EQUIS, AMBA и AACSB, сообщает пресс-служба банка ВТБ, входящего в попечительский совет российской бизнес-школы.По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председателя Попечительского совета ВШМ СПбГУ Сергея Иванова, получение “тройной короны" аккредитаций выводит Россию на карту лучших бизнес-школ мира и позволит российскому бизнес-образованию уверенно конкурировать с международными университетами."Диплом СПбГУ становится еще более ценным и для выпускников, и для работодателей — как в России, так и в мире", — сказал Иванов.В свою очередь заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова отметила, что получение ВШМ СПбГУ “тройной короны” аккредитаций — важное признание ВШМ СПбГУ со стороны мирового академического сообщества.

https://realty.ria.ru/20210916/kampus-1750309431.html

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