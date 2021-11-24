ВШМ СПбГУ первой в России получила "тройную корону" аккредитаций
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ) первой в России получила аккредитации трех самых авторитетных международных ассоциаций: EQUIS, AMBA и AACSB, сообщает пресс-служба банка ВТБ, входящего в попечительский совет российской бизнес-школы.
"Сегодня из порядка 18 тысяч университетов по всему миру только чуть более 100 имеют все три аккредитации одновременно. В академическом сообществе "тройная корона" аккредитаций — подтверждение наивысшего стандарта качества образования", - говорится в пресс-релизе.
По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председателя Попечительского совета ВШМ СПбГУ Сергея Иванова, получение “тройной короны" аккредитаций выводит Россию на карту лучших бизнес-школ мира и позволит российскому бизнес-образованию уверенно конкурировать с международными университетами.
"Диплом СПбГУ становится еще более ценным и для выпускников, и для работодателей — как в России, так и в мире", — сказал Иванов.
В свою очередь заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова отметила, что получение ВШМ СПбГУ “тройной короны” аккредитаций — важное признание ВШМ СПбГУ со стороны мирового академического сообщества.
"Последовательная реализация правильно выбранной стратегии развития, активная поддержка компаний-попечителей, позволяющая ВШМ СПбГУ одной из первых в стране внедрять в образовательный процесс передовые цифровые технологии и лучшие бизнес-практики, сделали возможным этот успех. Сегодняшнее достижение — заслуженный результат упорного труда всего коллектива ВШМ СПбГУ, всех выпускников и партнеров Бизнес-школы" — сказала Дергунова.
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