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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html
Адыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов
Адыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов - РИА Новости, 24.11.2021
Адыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов
Адыгея лидирует в Южном федеральном округе по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:51
2021-11-24T17:51
республика адыгея
экономика
республика адыгея
волгоградская область
владимир устинов
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Адыгея лидирует в Южном федеральном округе по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В среду полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов по видеоконференции провёл заседание по вопросам эффективности реализации национальных и федеральных проектов. Адыгею на совещании представлял глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении. Отмечается, что речь шла о нацпроектах в области демографии, образования, здравоохранения экологии, жилья и городской среды, на них в этом году в округе заложено почти 125 миллиардов рублей."Как подчеркнул полпред президента РФ в ЮФО, за девять месяцев текущего года освоено более 63 миллиарда рублей – почти 51% от общего объема средств. Наибольшие результаты исполнения нацпроектов достигнуты в Адыгее (64%) и Волгоградской области (62%)", - говорится в сообщении.По данным правительства Адыгеи, в настощее время реализуются 43 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов, кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" идёт развитие туристической инфраструктуры региона. Суммарный объем финансирования нацпроектов в текущем году в Адыгее составляет 5,76 миллиарда рублей.
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экономика, республика адыгея, волгоградская область, владимир устинов, мурат кумпилов, россия
17:51 24.11.2021
 
Адыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов

Адыгея лидирует в Южном федеральном округе по реализации национальных проектов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток федеральной трассы "Подъезд к городу Майкопу" автомобильной дороги "Кавказ" в республике Адыгея
Участок федеральной трассы Подъезд к городу Майкопу автомобильной дороги Кавказ в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Адыгея лидирует в Южном федеральном округе по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В среду полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов по видеоконференции провёл заседание по вопросам эффективности реализации национальных и федеральных проектов. Адыгею на совещании представлял глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении. Отмечается, что речь шла о нацпроектах в области демографии, образования, здравоохранения экологии, жилья и городской среды, на них в этом году в округе заложено почти 125 миллиардов рублей.
"Как подчеркнул полпред президента РФ в ЮФО, за девять месяцев текущего года освоено более 63 миллиарда рублей – почти 51% от общего объема средств. Наибольшие результаты исполнения нацпроектов достигнуты в Адыгее (64%) и Волгоградской области (62%)", - говорится в сообщении.
По данным правительства Адыгеи, в настощее время реализуются 43 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов, кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" идёт развитие туристической инфраструктуры региона. Суммарный объем финансирования нацпроектов в текущем году в Адыгее составляет 5,76 миллиарда рублей.
Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 17:47Республика Адыгея
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры
 
Республика АдыгеяЭкономикаРеспублика АдыгеяВолгоградская областьВладимир УстиновМурат КумпиловРоссия
 
 
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