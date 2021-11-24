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Адыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов

Адыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов - РИА Новости, 24.11.2021

Адыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов

Адыгея лидирует в Южном федеральном округе по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:51

2021-11-24T17:51

2021-11-24T17:51

республика адыгея

экономика

республика адыгея

волгоградская область

владимир устинов

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Адыгея лидирует в Южном федеральном округе по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В среду полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов по видеоконференции провёл заседание по вопросам эффективности реализации национальных и федеральных проектов. Адыгею на совещании представлял глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении. Отмечается, что речь шла о нацпроектах в области демографии, образования, здравоохранения экологии, жилья и городской среды, на них в этом году в округе заложено почти 125 миллиардов рублей."Как подчеркнул полпред президента РФ в ЮФО, за девять месяцев текущего года освоено более 63 миллиарда рублей – почти 51% от общего объема средств. Наибольшие результаты исполнения нацпроектов достигнуты в Адыгее (64%) и Волгоградской области (62%)", - говорится в сообщении.По данным правительства Адыгеи, в настощее время реализуются 43 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов, кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" идёт развитие туристической инфраструктуры региона. Суммарный объем финансирования нацпроектов в текущем году в Адыгее составляет 5,76 миллиарда рублей.

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республика адыгея

волгоградская область

россия

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экономика, республика адыгея, волгоградская область, владимир устинов, мурат кумпилов, россия