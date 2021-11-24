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https://ria.ru/20211124/abramovich-1760524914.html
Лондонский суд признал наличие клеветы об Абрамовиче в книге "Люди Путина"
Лондонский суд признал наличие клеветы об Абрамовиче в книге "Люди Путина" - РИА Новости, 24.11.2021
Лондонский суд признал наличие клеветы об Абрамовиче в книге "Люди Путина"
Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит 9 клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича следует из... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:44
2021-11-24T16:47
лондон
в мире
роман абрамович
петр авен
владимир путин
михаил фридман
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ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит 9 клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича следует из решения, опубликованного судом.Ранее российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения. В случае Абрамовича речь идет о приведенных в книге утверждениях, что он находится под контролем (президента РФ Владимира) Путина, вложил 2,5 млрд долларов своих средств в Чукотку, приобрел футбольный клуб "Челси" в 2003 году по указанию Путина, разделил большую часть из 13 миллиардов долларов наличными, которые он получил от продажи "Сибнефти" "Газпрому" с соратниками Путина, приобрел акций "Роснефти" на сумму около 300 миллионов долларов по указанию Кремля, чтобы IPO компании не провалилось, и по указанию Путина, переехал в Нью-Йорк, чтобы Россия могла бы влиять на семью Дональда Трампа. Кроме того, согласно рассмотренным утверждениям, часть пожертвования Абрамовича компании "Петромед", закупающей медицинское оборудование, пошла на расширение банка "Россия". Также утверждается, что Абрамович ошибочно выиграл дело у Бориса Березовского, который заявлял о совместном владении "Сибнефтью" и долей в "Русале". Кроме того, утверждается, что Абрамович выступал в качестве "кассира" бывшего президента России Бориса Ельцина и его семьи, предоставляя им деньги из своей бизнес-империи для использования в личных целях."Все значения (перечисленных утверждений), которые я определил, являются с точки зрения общего права порочащими честь и достоинство истца", - говорится в решении судьи. Два последних утверждения признали дискредитирующими и ответчики по делу, добавляется в документе.
https://ria.ru/20210728/aven-1743332595.html
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лондон, в мире, роман абрамович, петр авен, владимир путин, михаил фридман
14:44 24.11.2021 (обновлено: 16:47 24.11.2021)
 
Лондонский суд признал наличие клеветы об Абрамовиче в книге "Люди Путина"

Лондонский суд: в книге "Люди Путина" есть клеветнические утверждения об Абрамовиче

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСпектакль "Стиляги" в Театре Наций
Спектакль Стиляги в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит 9 клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича следует из решения, опубликованного судом.
Ранее российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.
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В случае Абрамовича речь идет о приведенных в книге утверждениях, что он находится под контролем (президента РФ Владимира) Путина, вложил 2,5 млрд долларов своих средств в Чукотку, приобрел футбольный клуб "Челси" в 2003 году по указанию Путина, разделил большую часть из 13 миллиардов долларов наличными, которые он получил от продажи "Сибнефти" "Газпрому" с соратниками Путина, приобрел акций "Роснефти" на сумму около 300 миллионов долларов по указанию Кремля, чтобы IPO компании не провалилось, и по указанию Путина, переехал в Нью-Йорк, чтобы Россия могла бы влиять на семью Дональда Трампа. Кроме того, согласно рассмотренным утверждениям, часть пожертвования Абрамовича компании "Петромед", закупающей медицинское оборудование, пошла на расширение банка "Россия". Также утверждается, что Абрамович ошибочно выиграл дело у Бориса Березовского, который заявлял о совместном владении "Сибнефтью" и долей в "Русале". Кроме того, утверждается, что Абрамович выступал в качестве "кассира" бывшего президента России Бориса Ельцина и его семьи, предоставляя им деньги из своей бизнес-империи для использования в личных целях.
"Все значения (перечисленных утверждений), которые я определил, являются с точки зрения общего права порочащими честь и достоинство истца", - говорится в решении судьи. Два последних утверждения признали дискредитирующими и ответчики по делу, добавляется в документе.
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