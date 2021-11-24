https://ria.ru/20211124/abkhaziya-1760506155.html

Российские военные готовят аэропорт Сухума к восстановлению

Российские военные готовят аэропорт Сухума к восстановлению - РИА Новости, 24.11.2021

Российские военные готовят аэропорт Сухума к восстановлению

Министерство обороны Абхазии совместно с российскими военными проводят поиск взрывчатых веществ в аэропорту Сухума для начала работ по его восстановлению,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:29

2021-11-24T13:29

2021-11-24T13:29

сухум

абхазия

аслан бжания

россия

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СУХУМ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Абхазии совместно с российскими военными проводят поиск взрывчатых веществ в аэропорту Сухума для начала работ по его восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме."Министерство обороны Республики Абхазия в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, совместно со специалистами Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации проводит инженерную разведку территории международного аэропорта "Сухум" на предмет обнаружения взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/sukhum-1760315509.html

сухум

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сухум, абхазия, аслан бжания, россия