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Российские военные готовят аэропорт Сухума к восстановлению
Российские военные готовят аэропорт Сухума к восстановлению - РИА Новости, 24.11.2021
Российские военные готовят аэропорт Сухума к восстановлению
Министерство обороны Абхазии совместно с российскими военными проводят поиск взрывчатых веществ в аэропорту Сухума для начала работ по его восстановлению,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:29
2021-11-24T13:29
сухум
абхазия
аслан бжания
россия
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СУХУМ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Абхазии совместно с российскими военными проводят поиск взрывчатых веществ в аэропорту Сухума для начала работ по его восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме."Министерство обороны Республики Абхазия в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, совместно со специалистами Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации проводит инженерную разведку территории международного аэропорта "Сухум" на предмет обнаружения взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.
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сухум, абхазия, аслан бжания, россия
13:29 24.11.2021
 
Российские военные готовят аэропорт Сухума к восстановлению

Военные ищут взрывчатку в аэропорту Сухума для начала работ по его восстановлению

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкНабережная города Сухум
Набережная города Сухум - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Абхазии совместно с российскими военными проводят поиск взрывчатых веществ в аэропорту Сухума для начала работ по его восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме.
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Российские саперы прибыли в Абхазию разминировать аэропорт Сухума
"Министерство обороны Республики Абхазия в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, совместно со специалистами Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации проводит инженерную разведку территории международного аэропорта "Сухум" на предмет обнаружения взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.
 
СухумАбхазияАслан БжанияРоссия
 
 
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