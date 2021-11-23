https://ria.ru/20211123/zvanie-1760358381.html

На Вологодчине намерены изменить порядок получения звания "Ветеран труда"

На Вологодчине намерены изменить порядок получения звания "Ветеран труда" - РИА Новости, 23.11.2021

На Вологодчине намерены изменить порядок получения звания "Ветеран труда"

Законодательное собрание Вологодской области в среду рассмотрит законодательную инициативу главы региона Олега Кувшинникова об изменении порядка получения... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:38

2021-11-23T15:38

2021-11-23T15:53

олег кувшинников

вологодская область

единая россия

вологодская область

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ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области в среду рассмотрит законодательную инициативу главы региона Олега Кувшинникова об изменении порядка получения звания "Ветеран труда Вологодской области", сообщает пресс-служба заксобрания.Во вторник инициативу обсудили депутаты фракции "Единая Россия".В настоящее время на такой статус могут претендовать жители региона со стажем не менее 35 лет - для женщин, не менее 40 лет - для мужчин. Обязательное условие: наличие у вологжанина почетных грамот от органов власти муниципального или регионального уровня.Законопроект был поддержан всеми постоянными комитетами заксобрания области. После его принятия на сессии по истечении десяти дней после дня официального опубликования документа вологжане смогут обращаться в органы соцзащиты для присвоения звания с учётом новых правил.

https://ria.ru/20211020/byudzhet-1755442837.html

вологодская область

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олег кувшинников, вологодская область, единая россия