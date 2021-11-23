15:38 23.11.2021 (обновлено: 15:53 23.11.2021)
На Вологодчине намерены изменить порядок получения звания "Ветеран труда"
ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области в среду рассмотрит законодательную инициативу главы региона Олега Кувшинникова об изменении порядка получения звания "Ветеран труда Вологодской области", сообщает пресс-служба заксобрания.
Во вторник инициативу обсудили депутаты фракции "Единая Россия".
"Ветераны Вологодской области неоднократно обращались с этим вопросом к депутатам нашей фракции. Мы получили более 250 обращений граждан по поводу расширения условий получения звания "Ветеран труда Вологодской области". Этот вопрос мы обсуждали с губернатором области Олегом Кувшинниковым. Нас поддержала уполномоченный по делам ветеранов Ольга Данилова. В итоге завтра на сессии будет представлена инициатива губернатора о расширении числа получателей этого звания", - рассказал председатель заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время на такой статус могут претендовать жители региона со стажем не менее 35 лет - для женщин, не менее 40 лет - для мужчин. Обязательное условие: наличие у вологжанина почетных грамот от органов власти муниципального или регионального уровня.
"После принятия законопроекта звание "Ветеран труда Вологодской области" смогут также получить и вологжане, отработавшие не менее 40 лет - для женщин и 45 лет - для мужчин, независимо от наличия наград", - подчеркнул Луценко.
Законопроект был поддержан всеми постоянными комитетами заксобрания области. После его принятия на сессии по истечении десяти дней после дня официального опубликования документа вологжане смогут обращаться в органы соцзащиты для присвоения звания с учётом новых правил.
20 октября, 17:06Вологодская областьБюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей