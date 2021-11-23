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Вологодская область
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На Вологодчине намерены изменить порядок получения звания "Ветеран труда"
На Вологодчине намерены изменить порядок получения звания "Ветеран труда" - РИА Новости, 23.11.2021
На Вологодчине намерены изменить порядок получения звания "Ветеран труда"
Законодательное собрание Вологодской области в среду рассмотрит законодательную инициативу главы региона Олега Кувшинникова об изменении порядка получения... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:38
2021-11-23T15:53
олег кувшинников
вологодская область
единая россия
вологодская область
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ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области в среду рассмотрит законодательную инициативу главы региона Олега Кувшинникова об изменении порядка получения звания "Ветеран труда Вологодской области", сообщает пресс-служба заксобрания.Во вторник инициативу обсудили депутаты фракции "Единая Россия".В настоящее время на такой статус могут претендовать жители региона со стажем не менее 35 лет - для женщин, не менее 40 лет - для мужчин. Обязательное условие: наличие у вологжанина почетных грамот от органов власти муниципального или регионального уровня.Законопроект был поддержан всеми постоянными комитетами заксобрания области. После его принятия на сессии по истечении десяти дней после дня официального опубликования документа вологжане смогут обращаться в органы соцзащиты для присвоения звания с учётом новых правил.
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олег кувшинников, вологодская область, единая россия
15:38 23.11.2021 (обновлено: 15:53 23.11.2021)
 

На Вологодчине намерены изменить порядок получения звания "Ветеран труда"

© Фото : Законодательное собрание Вологодской области Законодательное собрание Вологодской области
Законодательное собрание Вологодской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Законодательное собрание Вологодской области
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ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области в среду рассмотрит законодательную инициативу главы региона Олега Кувшинникова об изменении порядка получения звания "Ветеран труда Вологодской области", сообщает пресс-служба заксобрания.
Во вторник инициативу обсудили депутаты фракции "Единая Россия".
"Ветераны Вологодской области неоднократно обращались с этим вопросом к депутатам нашей фракции. Мы получили более 250 обращений граждан по поводу расширения условий получения звания "Ветеран труда Вологодской области". Этот вопрос мы обсуждали с губернатором области Олегом Кувшинниковым. Нас поддержала уполномоченный по делам ветеранов Ольга Данилова. В итоге завтра на сессии будет представлена инициатива губернатора о расширении числа получателей этого звания", - рассказал председатель заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время на такой статус могут претендовать жители региона со стажем не менее 35 лет - для женщин, не менее 40 лет - для мужчин. Обязательное условие: наличие у вологжанина почетных грамот от органов власти муниципального или регионального уровня.
"После принятия законопроекта звание "Ветеран труда Вологодской области" смогут также получить и вологжане, отработавшие не менее 40 лет - для женщин и 45 лет - для мужчин, независимо от наличия наград", - подчеркнул Луценко.
Законопроект был поддержан всеми постоянными комитетами заксобрания области. После его принятия на сессии по истечении десяти дней после дня официального опубликования документа вологжане смогут обращаться в органы соцзащиты для присвоения звания с учётом новых правил.
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