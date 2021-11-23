https://ria.ru/20211123/zinovevskiyklub-1760301968.html
Заседание Зиновьевского клуба
Заседание Зиновьевского клуба - РИА Новости, 23.11.2021
Заседание Зиновьевского клуба
29 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба на тему: "Научное наследие Александра Зиновьева. Специальная программа Министерства науки и высшего образования РФ".
2021-11-23T11:34
2021-11-23T11:34
2021-11-23T11:34
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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;- академик РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА;- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева Алексей БЛИНОВ;- профессор кафедры философии Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ;- директор Московской школы конфликтологии Любовь ЦОЙ.Модератор – сокоординатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН.Специальная программа Министерства науки и высшего образования РФ разработана во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина № 564 от 01.10.2021 г. "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Заседание Зиновьевского клуба
29 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба на тему: "Научное наследие Александра Зиновьева. Специальная программа Министерства науки и высшего образования РФ".
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- академик РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева Алексей БЛИНОВ;
- профессор кафедры философии Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ;
- директор Московской школы конфликтологии Любовь ЦОЙ.
Модератор – сокоординатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН.
Специальная программа Министерства науки и высшего образования РФ разработана во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина № 564 от 01.10.2021 г. "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева".
Трансляция будет доступна на сайте
и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru