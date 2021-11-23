https://ria.ru/20211123/zinovevskiyklub-1760301968.html

Заседание Зиновьевского клуба

Заседание Зиновьевского клуба - РИА Новости, 23.11.2021

Заседание Зиновьевского клуба

29 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба на тему: "Научное наследие Александра Зиновьева. Специальная программа Министерства науки и высшего образования РФ".

2021-11-23T11:34

2021-11-23T11:34

2021-11-23T11:34

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1760301968.jpg?1637656473

Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;- академик РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА;- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева Алексей БЛИНОВ;- профессор кафедры философии Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ;- директор Московской школы конфликтологии Любовь ЦОЙ.Модератор – сокоординатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН.Специальная программа Министерства науки и высшего образования РФ разработана во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина № 564 от 01.10.2021 г. "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы