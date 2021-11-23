https://ria.ru/20211123/zima-1760387641.html

Все коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме

Все коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме - РИА Новости, 23.11.2021

Все коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме

Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:19

2021-11-23T17:19

2021-11-23T17:19

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москва

мосэнерго

моэк

россети московский регион

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК". Паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз", - отметил Бирюков."Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - подчеркнул заместитель мэра.Бирюков напомнил, что все жилые дома и значимые социальные объекты - более 74 тысяч - были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и водоотведению - 41%.Заместитель мэра отметил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены свыше 1,4 тысячи аварийных бригад. Они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

https://ria.ru/20211119/tekhnika-1759832530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосэнерго, моэк, россети московский регион, петр бирюков, жкх