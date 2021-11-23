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Все коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме
Все коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме - РИА Новости, 23.11.2021
Все коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме
Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:19
2021-11-23T17:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосэнерго
моэк
россети московский регион
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК". Паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз", - отметил Бирюков."Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - подчеркнул заместитель мэра.Бирюков напомнил, что все жилые дома и значимые социальные объекты - более 74 тысяч - были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и водоотведению - 41%.Заместитель мэра отметил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены свыше 1,4 тысячи аварийных бригад. Они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
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москва, мосэнерго, моэк, россети московский регион, петр бирюков, жкх
17:19 23.11.2021
 

Все коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭлектрический щит
Электрический щит - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК". Паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз", - отметил Бирюков.
"Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - подчеркнул заместитель мэра.
Бирюков напомнил, что все жилые дома и значимые социальные объекты - более 74 тысяч - были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября.
"Городские службы провели комплекс гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и станции, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети. Все системы и оборудование тщательно проверяли и тестировали, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказал заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и водоотведению - 41%.
"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В городе созданы резервы по топливу - 365 тысяч тонн по углю, 378 тысяч тонн по мазуту и 24,9 тысячи тонн по дизельному топливу", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены свыше 1,4 тысячи аварийных бригад. Они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
Снегоуборочная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 15:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Петр Бирюков: парк столичной коммунальной техники готов к зиме
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосэнергоМОЭКРоссети Московский регионПетр БирюковЖКХ
 
 
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