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Курдский телеканал NRT сообщил о задержании журналистки в Минске
Курдский телеканал NRT сообщил о задержании журналистки в Минске - РИА Новости, 23.11.2021
Курдский телеканал NRT сообщил о задержании журналистки в Минске
Курдский телеканал NRT сообщил, что его журналистка Жийян Али была задержана в аэропорту Минска. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:15
2021-11-23T19:15
в мире
белоруссия
минск
польша
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
журналистика
иракский курдистан
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Курдский телеканал NRT сообщил, что его журналистка Жийян Али была задержана в аэропорту Минска."Журналистка NRT Жийян Али была задержана белорусской полицией (милицией - ред.) в Национальном аэропорту Минска, у нее забрали все ее журналистское оборудование", - говорится в сообщении.Отмечается, что Али собиралась доехать до границы Белоруссии с Польшей, чтобы освещать продолжающийся там миграционный кризис.NRT является одним из ведущих телеканалов в автономном Иракском Курдистане.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
https://ria.ru/20211116/vodomet-1759291617.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, журналистика, иракский курдистан
19:15 23.11.2021
 
Курдский телеканал NRT сообщил о задержании журналистки в Минске

Курдский телеканал NRT сообщил о задержании журналистки Жийян Али в аэропорту Минска

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Курдский телеканал NRT сообщил, что его журналистка Жийян Али была задержана в аэропорту Минска.
"Журналистка NRT Жийян Али была задержана белорусской полицией (милицией - ред.) в Национальном аэропорту Минска, у нее забрали все ее журналистское оборудование", - говорится в сообщении.
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NRT является одним из ведущих телеканалов в автономном Иракском Курдистане.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
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В миреБелоруссияМинскПольшаМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссиижурналистикаИракский Курдистан
 
 
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