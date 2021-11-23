https://ria.ru/20211123/zhurnalistka-1760412646.html

Курдский телеканал NRT сообщил о задержании журналистки в Минске

Курдский телеканал NRT сообщил о задержании журналистки в Минске - РИА Новости, 23.11.2021

Курдский телеканал NRT сообщил о задержании журналистки в Минске

Курдский телеканал NRT сообщил, что его журналистка Жийян Али была задержана в аэропорту Минска. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:15

2021-11-23T19:15

2021-11-23T19:15

в мире

белоруссия

минск

польша

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

журналистика

иракский курдистан

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Курдский телеканал NRT сообщил, что его журналистка Жийян Али была задержана в аэропорту Минска."Журналистка NRT Жийян Али была задержана белорусской полицией (милицией - ред.) в Национальном аэропорту Минска, у нее забрали все ее журналистское оборудование", - говорится в сообщении.Отмечается, что Али собиралась доехать до границы Белоруссии с Польшей, чтобы освещать продолжающийся там миграционный кризис.NRT является одним из ведущих телеканалов в автономном Иракском Курдистане.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.

https://ria.ru/20211116/vodomet-1759291617.html

https://ria.ru/20211118/granitsa-1759674830.html

белоруссия

минск

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иракский курдистан

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в мире, белоруссия, минск, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, журналистика, иракский курдистан