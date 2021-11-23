https://ria.ru/20211123/zhirinovskiy-1760373242.html

Жириновский прокомментировал шестичасовые очереди в аэропортах Египта

Жириновский прокомментировал шестичасовые очереди в аэропортах Египта - РИА Новости, 23.11.2021

Жириновский прокомментировал шестичасовые очереди в аэропортах Египта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя 6-часовые очереди в аэропортах Египта, заявил, что данная ситуация является недоработкой консульства РФ в Египте и... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:36

2021-11-23T16:36

2021-11-23T16:36

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя 6-часовые очереди в аэропортах Египта, заявил, что данная ситуация является недоработкой консульства РФ в Египте и самой страны, которая принимает туристов."В Египте наших туристов проверяют 6-7 часов перед вылетом из страны. Людям приходится стоять в огромных очередях, где нет туалетов и воды. Настоящая пытка для людей в зоне комфорта. Это недоработка нашего консульства в Египте и египтян", - цитирует Жириновского telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.Ранее российские СМИ написали о массовых жалобах граждан РФ на очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха, многие отстаивали в очередях по шесть часов.

https://ria.ru/20211123/egipet-1760292883.html

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египет, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, шарм-эш-шейх, новости - туризм, россия