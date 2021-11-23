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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211123/zhirinovskiy-1760373242.html
Жириновский прокомментировал шестичасовые очереди в аэропортах Египта
Жириновский прокомментировал шестичасовые очереди в аэропортах Египта - РИА Новости, 23.11.2021
Жириновский прокомментировал шестичасовые очереди в аэропортах Египта
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя 6-часовые очереди в аэропортах Египта, заявил, что данная ситуация является недоработкой консульства РФ в Египте и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:36
2021-11-23T16:36
туризм
египет
владимир жириновский
госдума рф
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новости - туризм
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя 6-часовые очереди в аэропортах Египта, заявил, что данная ситуация является недоработкой консульства РФ в Египте и самой страны, которая принимает туристов."В Египте наших туристов проверяют 6-7 часов перед вылетом из страны. Людям приходится стоять в огромных очередях, где нет туалетов и воды. Настоящая пытка для людей в зоне комфорта. Это недоработка нашего консульства в Египте и египтян", - цитирует Жириновского telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.Ранее российские СМИ написали о массовых жалобах граждан РФ на очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха, многие отстаивали в очередях по шесть часов.
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египет, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, шарм-эш-шейх, новости - туризм, россия
16:36 23.11.2021
 
Жириновский прокомментировал шестичасовые очереди в аэропортах Египта

Жириновский об очередях в аэропортах Египта: это недоработка консульства России и египтян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя 6-часовые очереди в аэропортах Египта, заявил, что данная ситуация является недоработкой консульства РФ в Египте и самой страны, которая принимает туристов.
"В Египте наших туристов проверяют 6-7 часов перед вылетом из страны. Людям приходится стоять в огромных очередях, где нет туалетов и воды. Настоящая пытка для людей в зоне комфорта. Это недоработка нашего консульства в Египте и египтян", - цитирует Жириновского telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
Ранее российские СМИ написали о массовых жалобах граждан РФ на очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха, многие отстаивали в очередях по шесть часов.
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 11:27Туризм
Следователи выясняют, почему погиб пассажир, летевший из Шарм-эш-Шейха
 
ТуризмЕгипетВладимир ЖириновскийГосдума РФЛДПРШарм-эш-ШейхНовости - ТуризмРоссия
 
 
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