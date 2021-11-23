https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760356688.html
В Раде анонсировали послание Зеленского
В Раде анонсировали послание Зеленского - РИА Новости, 23.11.2021
В Раде анонсировали послание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский выступит 1 декабря с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны, сообщил депутат от... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:30
2021-11-23T15:30
2021-11-23T15:36
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
руслан стефанчук
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступит 1 декабря с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны, сообщил депутат от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк."В соответствии со статьей 106 конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в обращении Зеленского к спикеру парламента Руслану Стефанчуку, которое Железняк опубликовал в своем Telegram-канале во вторник.
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, руслан стефанчук
15:30 23.11.2021 (обновлено: 15:36 23.11.2021)
В Раде анонсировали послание Зеленского
Зеленский 1 декабря выступит перед Радой с посланием о ситуации на Украине