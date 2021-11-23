https://ria.ru/20211123/zdravookhranenie-1760285067.html
Правительство увеличило нескольким регионам субвенции на здравоохранение
Правительство увеличило нескольким регионам субвенции на здравоохранение - РИА Новости, 23.11.2021
Правительство увеличило нескольким регионам субвенции на здравоохранение
Правительство России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина утвердило постановление об увеличении ряду регионов субвенций на здравоохранение,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:04
2021-11-23T10:04
2021-11-23T10:05
общество
магаданская область
камчатский край
владимир путин
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина утвердило постановление об увеличении ряду регионов субвенций на здравоохранение, сообщает пресс-служба кабмина."Решение принято в рамках поручения президента. С 2022 года для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями будет увеличен объём субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи. Необходимое для этого постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идёт о Якутии, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В следующем году они смогут дополнительно получить 6,3 миллиарда рублей, в 2023 году – 6,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 7 миллиардов рублей.Добавляется, что источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование, которые поступают в бюджет ФОМС."Постановлением внесены изменения в методику распределения субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам его территориальных фондов в части увеличения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг с 4,5 до 5,5", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211112/zdravookhranenie-1758763393.html
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общество, магаданская область, камчатский край, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
10:04 23.11.2021 (обновлено: 10:05 23.11.2021)
Правительство увеличило нескольким регионам субвенции на здравоохранение
Правительство увеличило пяти регионам субвенции на здравоохранение