https://ria.ru/20211123/zdravookhranenie-1760285067.html

Правительство увеличило нескольким регионам субвенции на здравоохранение

Правительство увеличило нескольким регионам субвенции на здравоохранение - РИА Новости, 23.11.2021

Правительство увеличило нескольким регионам субвенции на здравоохранение

Правительство России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина утвердило постановление об увеличении ряду регионов субвенций на здравоохранение,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:04

2021-11-23T10:04

2021-11-23T10:05

общество

магаданская область

камчатский край

владимир путин

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина утвердило постановление об увеличении ряду регионов субвенций на здравоохранение, сообщает пресс-служба кабмина."Решение принято в рамках поручения президента. С 2022 года для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями будет увеличен объём субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи. Необходимое для этого постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идёт о Якутии, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В следующем году они смогут дополнительно получить 6,3 миллиарда рублей, в 2023 году – 6,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 7 миллиардов рублей.Добавляется, что источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование, которые поступают в бюджет ФОМС."Постановлением внесены изменения в методику распределения субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам его территориальных фондов в части увеличения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг с 4,5 до 5,5", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211112/zdravookhranenie-1758763393.html

https://ria.ru/20211027/mediki-1756547073.html

магаданская область

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россия

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общество, магаданская область, камчатский край, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия