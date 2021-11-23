https://ria.ru/20211123/zatsepery-1760351877.html

"Единая Россия" предложила в 40 раз увеличить штраф для зацеперов

"Единая Россия" предложила в 40 раз увеличить штраф для зацеперов - РИА Новости, 23.11.2021

"Единая Россия" предложила в 40 раз увеличить штраф для зацеперов

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов, авторы предлагают изменить сумму штрафа за нарушение целого ряда правил РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:09

2021-11-23T15:09

2021-11-23T15:09

общество

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов, авторы предлагают изменить сумму штрафа за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со ста до четырех тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы "Единой России".Документ за подписью вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, председателя комитета по безопасности Василия Пискарева, его заместителя Анатолия Выборного и сенатора Ирины Руковишниковой предполагает изменения в часть первую статьи 11.17 КоАП РФ. В настоящее время за противоправный проезд снаружи поездов установлена административная ответственность. В качестве наказания – штраф, размер которого не менялся на протяжении двух десятилетий, с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, и составляет 100 рублей. По данным МВД, которые приводятся в пресс-релизе, в России ежегодно пресекается порядка тысячи таких правонарушений. За пять лет в органы внутренних дел было доставлено более 1700 несовершеннолетних зацеперов. А за 7 месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе 11 несовершеннолетних зацеперов получили травмы, четверо из них погибли."Единая Россия" предлагает в 40 раз увеличить штраф для зацеперов. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу. Группа депутатов и сенатор от "Единой России" предлагают изменить сумму штрафа в наказание за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со ста до четырех тысяч рублей", - говорится в сообщении."Проблема стоит очень остро, к сожалению, дети и подростки получают травмы. Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать. Нас в этом поддержало и правительство – есть положительный отзыв. Я надеюсь, что сам факт внесения и рассмотрения инициативы привлечет внимание взрослых к проблеме. В данном случае важны превентивные меры ", - отметил Неверов, которого цитирует пресс-служба."Штраф в сто рублей – когда уже билет на электричку дороже стоит – никого не пугает, а значит данная превентивная мера не работает. Такое наказание явно несоразмерно степени общественной опасности этого экстремального правонарушения. Тем более, речь идет о жизни подростков, так как именно они чаще всего проходят по данной статье. В связи с этим требуется ужесточение санкции", – объяснил инициатор законопроекта, депутат Анатолий Выборный.В настоящее время возможность привлечь зацеперов к ответственности предусмотрена и в Уголовном кодексе РФ, рассказал Выборный. Например, согласно статье 267 УК, зацепинг может классифицироваться как "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Однако, как показывает практика, на скамью подсудимых зецепер по ней вряд ли попадет, так как сложно доказать, что данный поступок совершен из хулиганских побуждений, а проезд напрямую угрожал эксплуатации транспортного средства, пояснили в партии."Мы учли опыт правоприменителей и предлагаем в данном случае более конкретную санкцию КоАП. Ее будет проще применять к нарушителям в аналогичных ситуациях, и штрафы уже будут серьезными, а значит и превенция будет более действенной", – сказал Выборный.

https://ria.ru/20211005/tramvay-1753108675.html

https://ria.ru/20210901/ulyanovsk-1748192267.html

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общество, единая россия, госдума рф, россия