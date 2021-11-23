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Путин обсудит с правительством уровень зарплат бюджетников

Путин обсудит с правительством уровень зарплат бюджетников - РИА Новости, 23.11.2021

Путин обсудит с правительством уровень зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин 24 ноября проведет совещание с кабмином, обсудят уровень зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:07

2021-11-23T15:07

2021-11-23T15:12

владимир путин

общество

правительство рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 ноября проведет совещание с кабмином, обсудят уровень зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основная тема встречи - обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит глава Минтруда РФ Антон Котяков. Кроме того, в обсуждении примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр финансов РФ Антон Силуанов. Помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

https://ria.ru/20211001/zarplaty-1752602086.html

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владимир путин, общество, правительство рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия