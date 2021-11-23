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Путин обсудит с правительством уровень зарплат бюджетников
Путин обсудит с правительством уровень зарплат бюджетников - РИА Новости, 23.11.2021
Путин обсудит с правительством уровень зарплат бюджетников
Президент России Владимир Путин 24 ноября проведет совещание с кабмином, обсудят уровень зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:07
2021-11-23T15:07
2021-11-23T15:12
владимир путин
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правительство рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 ноября проведет совещание с кабмином, обсудят уровень зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основная тема встречи - обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит глава Минтруда РФ Антон Котяков. Кроме того, в обсуждении примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр финансов РФ Антон Силуанов. Помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
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владимир путин, общество, правительство рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
15:07 23.11.2021 (обновлено: 15:12 23.11.2021)
Путин обсудит с правительством уровень зарплат бюджетников
Путин на совещании с правительством 24 ноября обсудит уровень зарплат бюджетников