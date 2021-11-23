https://ria.ru/20211123/worldskills-1760376318.html
Путин поручил наградить членов национальной сборной WorldSkills
Путин поручил наградить членов национальной сборной WorldSkills - РИА Новости, 23.11.2021
Путин поручил наградить членов национальной сборной WorldSkills
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 ноября представить предложения о награждении госнаградами членов национальной сборной WorldSkills и их... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:44
2021-11-23T16:44
2021-11-23T16:52
россия
worldskills
общество
австрия
владимир путин
worldskills
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 ноября представить предложения о награждении госнаградами членов национальной сборной WorldSkills и их тренеров, а также премировать членов национальной сборной, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручения главы государства."Правительству представить предложения о награждении государственными наградами членов национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству – победителей и призёров европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Граце (Австрия), состоявшегося с 22 по 26 сентября 2021 г., а также их тренеров и иных лиц, внесших значительный вклад в подготовку национальной сборной Российской Федерации к указанному чемпионату", - говорится в документе. Срок исполнения поручения установлен до 25 ноября.Кроме того, до 1 марта правительству поручено премировать победителей и призёров европейского чемпионата по профмастерству, а также их тренеров и иных лиц, внесших значительный вклад в подготовку сборной.
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россия, общество, австрия, владимир путин, worldskills
16:44 23.11.2021 (обновлено: 16:52 23.11.2021)
Путин поручил наградить членов национальной сборной WorldSkills
Путин поручил представить предложения о награждении членов российской сборной WorldSkills