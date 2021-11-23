https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

Как определить, что вы выздоровели от COVID-19

Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Как определить, что вы выздоровели от COVID-19

Как убедиться, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T02:08

2021-11-23T02:08

2021-11-23T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

сергей нетесов

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Как убедиться, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.По этой причине один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от коронавирусной инфекции, считает ученый. Чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя болезни, лучше через некоторое время повторить анализ, а еще лучше – взять для дополнительного исследования кровь."Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания, – ред.), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, – ред.) уже нет", – уточнил Нетесов.Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела."Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует", – предупредил Сергей Нетесов в интервью радио Sputnik.Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760265193.html

https://ria.ru/20211122/pobochki-1760246698.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, сергей нетесов