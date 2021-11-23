https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html
Как определить, что вы выздоровели от COVID-19
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Как определить, что вы выздоровели от COVID-19
Как убедиться, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T02:08
2021-11-23T02:08
2021-11-23T02:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
сергей нетесов
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Как убедиться, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.По этой причине один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от коронавирусной инфекции, считает ученый. Чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя болезни, лучше через некоторое время повторить анализ, а еще лучше – взять для дополнительного исследования кровь."Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания, – ред.), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, – ред.) уже нет", – уточнил Нетесов.Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела."Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует", – предупредил Сергей Нетесов в интервью радио Sputnik.Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760265193.html
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общество, коронавирус covid-19, сергей нетесов
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
Вирусолог Нетесов заявил, что убедиться в выздоровлении от COVID-19 позволит анализ крови
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Как убедиться, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik
доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов
.
ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
"Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник", – пояснил он.
По этой причине один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от коронавирусной инфекции, считает ученый. Чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя болезни, лучше через некоторое время повторить анализ, а еще лучше – взять для дополнительного исследования кровь.
"Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания, – ред.), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, – ред.) уже нет", – уточнил Нетесов.
Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела.
"Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует", – предупредил Сергей Нетесов в интервью радио Sputnik.
Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.