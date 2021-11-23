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Карачаево-Черкесская Республика
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Промышленным предприятиями КЧР возместят расходы на новое оборудование
Промышленным предприятиями КЧР возместят расходы на новое оборудование - РИА Новости, 23.11.2021
Промышленным предприятиями КЧР возместят расходы на новое оборудование
Промышленным предприятиям Карачаево-Черкесии возместят до 20 процентов от стоимости нового оборудования, приобретенного в 2020 году, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:44
2021-11-23T14:44
карачаево-черкесская республика
экономика
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. Промышленным предприятиям Карачаево-Черкесии возместят до 20 процентов от стоимости нового оборудования, приобретенного в 2020 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.В республике стартовал приём заявок от промышленных предприятий на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования без сопутствующих расходов.На финансовую поддержку могут претендовать промышленные предприятия, которые с 2021 года обязуются создать не менее семи рабочих мест. Еще одно условие - объем инвестиций в основной капитал компании должен составлять не менее 30 миллионов рублей. При этом важно, чтобы прирост объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, оценивался в сумму не менее 15 миллионов рублей ежегодно.Общая сумма возмещения может составлять до 10 миллионов рублей.Заявку можно оформить на сайте министерства промышленности, транспорта и энергетики республики до 19 декабря текущего года.
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экономика
14:44 23.11.2021
 

Промышленным предприятиями КЧР возместят расходы на новое оборудование

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. Промышленным предприятиям Карачаево-Черкесии возместят до 20 процентов от стоимости нового оборудования, приобретенного в 2020 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В республике стартовал приём заявок от промышленных предприятий на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования без сопутствующих расходов.
На финансовую поддержку могут претендовать промышленные предприятия, которые с 2021 года обязуются создать не менее семи рабочих мест. Еще одно условие - объем инвестиций в основной капитал компании должен составлять не менее 30 миллионов рублей. При этом важно, чтобы прирост объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, оценивался в сумму не менее 15 миллионов рублей ежегодно.
Общая сумма возмещения может составлять до 10 миллионов рублей.
Заявку можно оформить на сайте министерства промышленности, транспорта и энергетики республики до 19 декабря текущего года.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЭкономика
 
 
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