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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211123/vodoprovody-1760365722.html
Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов
Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов - РИА Новости, 23.11.2021
Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов
Строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов выполнено на 50 процентов, сообщает в социальных сетях глава... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:40
2021-11-23T17:47
карачаево-черкесская республика
прикубанский район
усть-джегутинский район
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. Строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов выполнено на 50 процентов, сообщает в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.В настоящее время на водопроводе Прикубанского и Усть-Джегутинского районов ведутся работы по строительству резервуаров, насосной станции, магистрального и подводящего водопроводов.По словам главы региона, строительные работы на этом объекте завершатся к концу 2022 года.Продолжаются работы по строительству Карачаевского сельского группового водопровода, что позволит обеспечить качественной водой еще 11 населенных пунктов КЧР.Темрезов также сообщил, что в 2023 году начнется строительство еще трех групповых водопроводов и вопрос некачественного водоснабжения будет решен еще для 60 тысяч жителей в 5 муниципальных районах Карачаево-Черкесии.
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прикубанский район, усть-джегутинский район, рашид темрезов, жкх
16:40 23.11.2021 (обновлено: 17:47 23.11.2021)
 

Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. Строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов выполнено на 50 процентов, сообщает в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
В настоящее время на водопроводе Прикубанского и Усть-Джегутинского районов ведутся работы по строительству резервуаров, насосной станции, магистрального и подводящего водопроводов.
По словам главы региона, строительные работы на этом объекте завершатся к концу 2022 года.
"Мы рассчитываем, что уже в начале 2023 года качественным бесперебойным водоснабжением будут обеспечены жители одиннадцати населенных пунктов республики общей численностью свыше 11,5 тысяч человек. Это жители города Усть-Джегуты и десяти сел Прикубанского района", - написал Темрезов.
Продолжаются работы по строительству Карачаевского сельского группового водопровода, что позволит обеспечить качественной водой еще 11 населенных пунктов КЧР.
Темрезов также сообщил, что в 2023 году начнется строительство еще трех групповых водопроводов и вопрос некачественного водоснабжения будет решен еще для 60 тысяч жителей в 5 муниципальных районах Карачаево-Черкесии.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаПрикубанский районУсть-Джегутинский районРашид ТемрезовЖКХ
 
 
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