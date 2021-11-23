https://ria.ru/20211123/vodoprovody-1760365722.html

Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов

Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов - РИА Новости, 23.11.2021

Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов

Строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов выполнено на 50 процентов, сообщает в социальных сетях глава... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:40

2021-11-23T16:40

2021-11-23T17:47

карачаево-черкесская республика

прикубанский район

усть-джегутинский район

рашид темрезов

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577712613_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_7febcf2694a742e534407da71a91f06a.jpg

ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. Строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов выполнено на 50 процентов, сообщает в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.В настоящее время на водопроводе Прикубанского и Усть-Джегутинского районов ведутся работы по строительству резервуаров, насосной станции, магистрального и подводящего водопроводов.По словам главы региона, строительные работы на этом объекте завершатся к концу 2022 года.Продолжаются работы по строительству Карачаевского сельского группового водопровода, что позволит обеспечить качественной водой еще 11 населенных пунктов КЧР.Темрезов также сообщил, что в 2023 году начнется строительство еще трех групповых водопроводов и вопрос некачественного водоснабжения будет решен еще для 60 тысяч жителей в 5 муниципальных районах Карачаево-Черкесии.

https://ria.ru/20211122/poliklinika-1760115979.html

прикубанский район

усть-джегутинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прикубанский район, усть-джегутинский район, рашид темрезов, жкх