16:40 23.11.2021 (обновлено: 17:47 23.11.2021)
Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. Строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов выполнено на 50 процентов, сообщает в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
В настоящее время на водопроводе Прикубанского и Усть-Джегутинского районов ведутся работы по строительству резервуаров, насосной станции, магистрального и подводящего водопроводов.
По словам главы региона, строительные работы на этом объекте завершатся к концу 2022 года.
"Мы рассчитываем, что уже в начале 2023 года качественным бесперебойным водоснабжением будут обеспечены жители одиннадцати населенных пунктов республики общей численностью свыше 11,5 тысяч человек. Это жители города Усть-Джегуты и десяти сел Прикубанского района", - написал Темрезов.
Продолжаются работы по строительству Карачаевского сельского группового водопровода, что позволит обеспечить качественной водой еще 11 населенных пунктов КЧР.
Темрезов также сообщил, что в 2023 году начнется строительство еще трех групповых водопроводов и вопрос некачественного водоснабжения будет решен еще для 60 тысяч жителей в 5 муниципальных районах Карачаево-Черкесии.