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ВТБ запустил новый вклад для состоятельных клиентов
ВТБ запустил новый вклад для состоятельных клиентов - РИА Новости, 23.11.2021
ВТБ запустил новый вклад для состоятельных клиентов
Банк ВТБ (ПАО) предложил состоятельным клиентам новый вклад "Ценность достижений", доходность нового продукта составит от 7,75% до 8,04% годовых, сообщает банк. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:24
2021-11-23T18:24
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) предложил состоятельным клиентам новый вклад "Ценность достижений", доходность нового продукта составит от 7,75% до 8,04% годовых, сообщает банк.Вклад "Ценность достижений" для сегмента "Привилегия" открывается только на новые для банка средства, вносимые клиентом. Минимальная сумма размещения составляет 2,5 миллионов рублей. Открыть вклад можно в отделениях ВТБ на срок 370 дней.Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия. Клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка средствами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка. Автоматическое продление вклада не предусмотрено, после окончания срока средства переводятся на мастер-счет клиента в рублях. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются и уплачиваются по ставке вклада "до востребования", действующей в банке на момент досрочного востребования вклада."После перехода под управление команды Private Banking сегмента "Привилегия" состоятельным клиентам стали доступны лучшие практики обслуживания VIP-клиентов. Учитывая высокий спрос на вклады, мы предлагаем одну из самых выгодных ставок на рынке", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрия Брейтенбихера.
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новости компаний - экономика, втб
18:24 23.11.2021
 

ВТБ запустил новый вклад для состоятельных клиентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБанк ВТБ
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) предложил состоятельным клиентам новый вклад "Ценность достижений", доходность нового продукта составит от 7,75% до 8,04% годовых, сообщает банк.
Вклад "Ценность достижений" для сегмента "Привилегия" открывается только на новые для банка средства, вносимые клиентом. Минимальная сумма размещения составляет 2,5 миллионов рублей. Открыть вклад можно в отделениях ВТБ на срок 370 дней.
Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия. Клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка средствами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка. Автоматическое продление вклада не предусмотрено, после окончания срока средства переводятся на мастер-счет клиента в рублях. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются и уплачиваются по ставке вклада "до востребования", действующей в банке на момент досрочного востребования вклада.
"После перехода под управление команды Private Banking сегмента "Привилегия" состоятельным клиентам стали доступны лучшие практики обслуживания VIP-клиентов. Учитывая высокий спрос на вклады, мы предлагаем одну из самых выгодных ставок на рынке", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрия Брейтенбихера.
Старший вице-президент, руководитель направления Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 13:48
Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров private banking
 
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