https://ria.ru/20211123/vklad-1760403758.html

ВТБ запустил новый вклад для состоятельных клиентов

ВТБ запустил новый вклад для состоятельных клиентов - РИА Новости, 23.11.2021

ВТБ запустил новый вклад для состоятельных клиентов

Банк ВТБ (ПАО) предложил состоятельным клиентам новый вклад "Ценность достижений", доходность нового продукта составит от 7,75% до 8,04% годовых, сообщает банк. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:24

2021-11-23T18:24

2021-11-23T18:24

новости компаний - экономика

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740388004_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_74757e53b76009b26a3a4a90e4eaf6d4.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) предложил состоятельным клиентам новый вклад "Ценность достижений", доходность нового продукта составит от 7,75% до 8,04% годовых, сообщает банк.Вклад "Ценность достижений" для сегмента "Привилегия" открывается только на новые для банка средства, вносимые клиентом. Минимальная сумма размещения составляет 2,5 миллионов рублей. Открыть вклад можно в отделениях ВТБ на срок 370 дней.Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия. Клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка средствами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка. Автоматическое продление вклада не предусмотрено, после окончания срока средства переводятся на мастер-счет клиента в рублях. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются и уплачиваются по ставке вклада "до востребования", действующей в банке на момент досрочного востребования вклада."После перехода под управление команды Private Banking сегмента "Привилегия" состоятельным клиентам стали доступны лучшие практики обслуживания VIP-клиентов. Учитывая высокий спрос на вклады, мы предлагаем одну из самых выгодных ставок на рынке", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрия Брейтенбихера.

https://ria.ru/20210215/breytenbikher-1597521971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, втб