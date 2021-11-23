14:49 23.11.2021 (обновлено: 16:15 23.11.2021)
Премия "Виктория-2021" пройдет в Кремлевском дворце в COVID-free формате
Премия "Виктория-2021" пройдет в Кремлевском дворце в COVID-free формате
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОнлайн-конференция, посвященная Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021"
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская национальная музыкальная премия "Виктория-2021" в этом году пройдет со зрителями, но допускать на мероприятие будут только при наличии цифрового сертификата, об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Игорь Крутой добавил, что и артисты смогут выйти на сцену Кремлевского дворца, имея отрицательный результат ПЦР-теста или QR-код.
"Это совместное решение организаторов премии и Кремлевского дворца", — уточнил композитор.
На пресс-конференции также присутствовал президент премии "Виктория", медиаменеджер и один из членов жюри Юрий Костин. По его словам, в этом году поступило более 700 заявок, что стало рекордом.
"В этом году мы получили около 700 заявок – это рекорд премии. Среди 400 академиков проголосовало рекордное число. С каждым годом в нашу премию все больше верят, и в этом году большое количество заявок, и активнее ведется голосование", - заявил Костин.
"Я лично как член жюри отслушал вообще все песни", - добавил он.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь Крутой во время онлайн-конференции, посвященной Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Народный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь Крутой во время онлайн-конференции, посвященной Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Имена лауреатов премии "Виктория-2021" будут объявлены 2 декабря на церемонии в Государственном Кремлевском дворце. На сцене в этот вечер также выступят звезды отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие.
Трансляцию покажут на следующий день на канале "Россия 1".
Российская национальная музыкальная премия "Виктория" уже более пяти лет считается одним из самых знаковых событием в отечественной музыкальной индустрии. В 2021 году на премии будет 14 номинаций, включая "Певица года", "Певец года", "Поп-группа года", "Концерт года", "Песня года" и другие.
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