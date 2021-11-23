https://ria.ru/20211123/viktoriya-1760340585.html

Премия "Виктория-2021" пройдет в Кремлевском дворце в COVID-free формате

Премия "Виктория-2021" пройдет в Кремлевском дворце в COVID-free формате - РИА Новости, 23.11.2021

Премия "Виктория-2021" пройдет в Кремлевском дворце в COVID-free формате

Российская национальная музыкальная премия "Виктория-2021" в этом году пройдет со зрителями, но допускать на мероприятие будут только при наличии цифрового... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:49

2021-11-23T14:49

2021-11-23T16:15

культура

игорь крутой

государственный кремлевский дворец

новости культуры

музыка

полина гагарина

ани лорак

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская национальная музыкальная премия "Виктория-2021" в этом году пройдет со зрителями, но допускать на мероприятие будут только при наличии цифрового сертификата, об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Игорь Крутой добавил, что и артисты смогут выйти на сцену Кремлевского дворца, имея отрицательный результат ПЦР-теста или QR-код. На пресс-конференции также присутствовал президент премии "Виктория", медиаменеджер и один из членов жюри Юрий Костин. По его словам, в этом году поступило более 700 заявок, что стало рекордом. "Я лично как член жюри отслушал вообще все песни", - добавил он.Имена лауреатов премии "Виктория-2021" будут объявлены 2 декабря на церемонии в Государственном Кремлевском дворце. На сцене в этот вечер также выступят звезды отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие. Трансляцию покажут на следующий день на канале "Россия 1".Российская национальная музыкальная премия "Виктория" уже более пяти лет считается одним из самых знаковых событием в отечественной музыкальной индустрии. В 2021 году на премии будет 14 номинаций, включая "Певица года", "Певец года", "Поп-группа года", "Концерт года", "Песня года" и другие.

https://ria.ru/20201204/viktoriya-1587635548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь крутой, государственный кремлевский дворец, новости культуры, музыка, полина гагарина, ани лорак