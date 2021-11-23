https://ria.ru/20211123/vertolety-1760443638.html
В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора - РИА Новости, 24.11.2021
В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Холдинг "Вертолеты России" отказался комментировать кадровые перестановки в компании, сообщил РИА Новости официальный представитель холдинга. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-23T23:58
2021-11-23T23:58
2021-11-24T00:03
безопасность
вертолеты россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
концерн радиоэлектронные технологии
николай колесов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" отказался комментировать кадровые перестановки в компании, сообщил РИА Новости официальный представитель холдинга."Мы эти сообщения не комментируем", - сказал он.Как сообщили в свою очередь РИА Новости источники в "оборонке", "Вертолеты России" вместо Андрея Богинского возглавит Николай Колесов - гендиректор КРЭТ. Богинский уйдет замглавы ОАК по гражданской авиации.
https://ria.ru/20211108/vertolet-1758060383.html
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безопасность, вертолеты россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), концерн радиоэлектронные технологии, николай колесов
23:58 23.11.2021 (обновлено: 00:03 24.11.2021)
В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
"Вертолеты России" отказались комментировать информацию о кадровых изменениях в компании