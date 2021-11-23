https://ria.ru/20211123/vertolety-1760443638.html

В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора

В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора - РИА Новости, 24.11.2021

В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора

Холдинг "Вертолеты России" отказался комментировать кадровые перестановки в компании, сообщил РИА Новости официальный представитель холдинга. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-23T23:58

2021-11-23T23:58

2021-11-24T00:03

безопасность

вертолеты россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

концерн радиоэлектронные технологии

николай колесов

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" отказался комментировать кадровые перестановки в компании, сообщил РИА Новости официальный представитель холдинга."Мы эти сообщения не комментируем", - сказал он.Как сообщили в свою очередь РИА Новости источники в "оборонке", "Вертолеты России" вместо Андрея Богинского возглавит Николай Колесов - гендиректор КРЭТ. Богинский уйдет замглавы ОАК по гражданской авиации.

https://ria.ru/20211108/vertolet-1758060383.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вертолеты россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), концерн радиоэлектронные технологии, николай колесов