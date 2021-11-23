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Больше трех миллионов россиян привились от COVID-19 за неделю
Больше трех миллионов россиян привились от COVID-19 за неделю - РИА Новости, 23.11.2021
Больше трех миллионов россиян привились от COVID-19 за неделю
За прошедшую неделю в РФ привито от COVID 3 миллиона 163 тысячи человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:01
2021-11-23T17:01
2021-11-23T17:17
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в РФ привито от COVID 3 миллиона 163 тысячи человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, вакцинация от коронавируса идет активно, средний темп - более 500 тысяч человек в сутки."В соответствии с поручением президента, вакцинация идет активно сейчас, средний темп вакцинации составляет более 500 тысяч человек в сутки. За прошедшую неделю вакцинировано 3 миллиона 163 тысячи человек," - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211122/panedmiya-1760245686.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:01 23.11.2021 (обновлено: 17:17 23.11.2021)
Больше трех миллионов россиян привились от COVID-19 за неделю
Мурашко: за прошедшую неделю от COVID-19 привились 3,163 миллиона россиян