https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760382076.html

Больше трех миллионов россиян привились от COVID-19 за неделю

Больше трех миллионов россиян привились от COVID-19 за неделю - РИА Новости, 23.11.2021

Больше трех миллионов россиян привились от COVID-19 за неделю

За прошедшую неделю в РФ привито от COVID 3 миллиона 163 тысячи человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:01

2021-11-23T17:01

2021-11-23T17:17

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в РФ привито от COVID 3 миллиона 163 тысячи человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, вакцинация от коронавируса идет активно, средний темп - более 500 тысяч человек в сутки."В соответствии с поручением президента, вакцинация идет активно сейчас, средний темп вакцинации составляет более 500 тысяч человек в сутки. За прошедшую неделю вакцинировано 3 миллиона 163 тысячи человек," - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211122/panedmiya-1760245686.html

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2021

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