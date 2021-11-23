https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760381927.html
Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет
Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет - РИА Новости, 23.11.2021
Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет
Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, сообщает... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:01
2021-11-23T17:01
2021-11-23T17:34
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, сообщает пресс-служба главы правительства.Премьер-министр призвал всех израильских родителей приехать и сделать своим детям прививку.Ранее Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.Применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрил медицинский регулятор США CDC. Ранее применение одобрил другой американский регулятор - FDA. Теперь начала прививок детей в этом возрасте можно ожидать уже в ближайшие дни.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,05 миллиона.
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759867730.html
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Вакцинация от коронавируса 9-летнего Давида, сына премьера Израиля Беннета
Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид.
2021-11-23T17:01
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в мире, общество, израиль, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нафтали беннет
17:01 23.11.2021 (обновлено: 17:34 23.11.2021)
Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет
Израиль приступил к вакцинации детей от 5 до 11 лет, привился сын премьера