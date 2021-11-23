https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760381927.html

Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет

Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет - РИА Новости, 23.11.2021

Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет

Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, сообщает... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:01

2021-11-23T17:01

2021-11-23T17:34

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, сообщает пресс-служба главы правительства.Премьер-министр призвал всех израильских родителей приехать и сделать своим детям прививку.Ранее Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.Применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрил медицинский регулятор США CDC. Ранее применение одобрил другой американский регулятор - FDA. Теперь начала прививок детей в этом возрасте можно ожидать уже в ближайшие дни.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,05 миллиона.

https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759867730.html

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Вакцинация от коронавируса 9-летнего Давида, сына премьера Израиля Беннета Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид. 2021-11-23T17:01 true PT0M28S

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в мире, общество, израиль, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нафтали беннет