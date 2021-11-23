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https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760381927.html
Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет
Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет - РИА Новости, 23.11.2021
Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет
Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, сообщает... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:01
2021-11-23T17:34
в мире
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израиль
сша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, сообщает пресс-служба главы правительства.Премьер-министр призвал всех израильских родителей приехать и сделать своим детям прививку.Ранее Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.Применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрил медицинский регулятор США CDC. Ранее применение одобрил другой американский регулятор - FDA. Теперь начала прививок детей в этом возрасте можно ожидать уже в ближайшие дни.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,05 миллиона.
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РИА Новости
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4.7
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353
60
Вакцинация от коронавируса 9-летнего Давида, сына премьера Израиля Беннета
Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид.
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в мире, общество, израиль, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нафтали беннет
17:01 23.11.2021 (обновлено: 17:34 23.11.2021)
 
Израиль начал вакцинацию детей старше пяти лет

Израиль приступил к вакцинации детей от 5 до 11 лет, привился сын премьера

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, прививку сделал девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, сообщает пресс-служба главы правительства.
"Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все Государство Израиль", - приводит пресс-служба слова Беннета.
Премьер-министр призвал всех израильских родителей приехать и сделать своим детям прививку.
Ранее Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.
Применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрил медицинский регулятор США CDC. Ранее применение одобрил другой американский регулятор - FDA. Теперь начала прививок детей в этом возрасте можно ожидать уже в ближайшие дни.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,05 миллиона.
Логотип Pfizer - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 17:47
В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет
 
В миреОбществоИзраильСШАЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Нафтали Беннет
 
 
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