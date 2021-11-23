https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760368281.html

Нижегородская область вводит обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19

Нижегородская область вводит обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Нижегородская область вводит обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19

Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет вводят в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:18

2021-11-23T16:18

2021-11-23T16:45

общество

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет вводят в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Соответствующее постановление, расширяющее перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации против коронавируса, подписала главный санитарный врач Нижегородской области."Согласно документу, медицинским организациям необходимо обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции лицам 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной (для ревакцинации) до 17 декабря 2021 года, вторым компонентом – до 7 января 2021 года, в том числе с обеспечением возможности вакцинироваться на дому при необходимости", - говорится в сообщении.Отмечается, что требование об обязательной вакцинации не распространяется на людей, имеющих противопоказание к профилактической прививке."В ноябре 2021 года на 31% возросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у людей старше 60 лет. Именно в этой возрастной группе чаще всего развиваются тяжелые и осложненные формы коронавирусной инфекции. Поэтому было принято решение включить их в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Это введено, в первую очередь, для обеспечения безопасности рисковых групп населения", - цитирует пресс-служба слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталии Кучеренко.

https://rsport.ria.ru/20211123/tennis-1760267099.html

нижегородская область

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общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии