https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760357551.html

В Сан-Марино одобрили "Спутник Лайт"

В Сан-Марино одобрили "Спутник Лайт" - РИА Новости, 23.11.2021

В Сан-Марино одобрили "Спутник Лайт"

"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам, сообщил во вторник пресс-служба Российского фонда РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:34

2021-11-23T15:34

2021-11-23T17:25

сан-марино

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

рфпи против covid 19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам, сообщил во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Он зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации."РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино", - сообщили во вторник в фонде."Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино", - добавили в РФПИ.Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приведены в сообщении, все больше стран регистрируют "Спутник Лайт" "в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса".В фонде также напомнили, что Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года.

https://ria.ru/20211121/putin-1760072593.html

сан-марино

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сан-марино, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"