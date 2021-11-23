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В Сан-Марино одобрили "Спутник Лайт"
В Сан-Марино одобрили "Спутник Лайт" - РИА Новости, 23.11.2021
В Сан-Марино одобрили "Спутник Лайт"
"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам, сообщил во вторник пресс-служба Российского фонда РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:34
2021-11-23T17:25
сан-марино
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
рфпи против covid 19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам, сообщил во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Он зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации."РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино", - сообщили во вторник в фонде."Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино", - добавили в РФПИ.Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приведены в сообщении, все больше стран регистрируют "Спутник Лайт" "в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса".В фонде также напомнили, что Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года.
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сан-марино, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
15:34 23.11.2021 (обновлено: 17:25 23.11.2021)
 
В Сан-Марино одобрили "Спутник Лайт"

"Спутник Лайт" одобрили в Сан-Марино как самостоятельный препарат и как бустер

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину "Спутник Лайт"
Медицинский работник набирает в шприц вакцину Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам, сообщил во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Он зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино", - сообщили во вторник в фонде.
"Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино", - добавили в РФПИ.
Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приведены в сообщении, все больше стран регистрируют "Спутник Лайт" "в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса".
В фонде также напомнили, что Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года.
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РФПИ против Covid 19Сан-МариноРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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