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В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов - РИА Новости, 23.11.2021
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов
Обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и колледжей вводится в Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:12
2021-11-23T14:12
2021-11-23T14:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и колледжей вводится в Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона."В Псковской области, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, вводится обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций. Соответствующее постановление принято территориальным управлением Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Согласно постановлению, срок проведения профилактической вакцинации студентов первым компонентом вакцины установлен до 10 декабря, вторым компонентом — до 10 января 2022 года. При этом прививочная кампания должна охватить не менее 80% от общего числа учащихся старше 18 лет. В настоящее время охват вакцинацией этой категории населения региона составляет 25-30%.
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общество, псковская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:12 23.11.2021 (обновлено: 14:24 23.11.2021)
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов