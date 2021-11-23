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В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов - РИА Новости, 23.11.2021

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов

Обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и колледжей вводится в Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:12

2021-11-23T14:12

2021-11-23T14:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и колледжей вводится в Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона."В Псковской области, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, вводится обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций. Соответствующее постановление принято территориальным управлением Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Согласно постановлению, срок проведения профилактической вакцинации студентов первым компонентом вакцины установлен до 10 декабря, вторым компонентом — до 10 января 2022 года. При этом прививочная кампания должна охватить не менее 80% от общего числа учащихся старше 18 лет. В настоящее время охват вакцинацией этой категории населения региона составляет 25-30%.

псковская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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