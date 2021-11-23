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Лаос одобрил применение "Спутника Лайт"
Лаос одобрил применение "Спутника Лайт" - РИА Новости, 23.11.2021
Лаос одобрил применение "Спутника Лайт"
Российская вакцина "Спутник Лайт" одобрена для применения в Лаосе, сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:09
2021-11-23T20:09
2021-11-23T20:09
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общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник Лайт" одобрена для применения в Лаосе, сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Лаосской Народно-Демократической Республике. Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирован "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". В настоящее время "Спутник Лайт" находится в процессе регистрации в порядка 30 странах.В РФПИ напомнили, что в марте 2021 года в Лаосе была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V"."Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является высокоэффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции", - отмечается в сообщении.
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общество, лаос, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19
Лаос одобрил применение "Спутника Лайт"
Лаос одобрил применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник Лайт" одобрена для применения в Лаосе
, сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
).
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Лаосской Народно-Демократической Республике. Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирован "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.
Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". В настоящее время "Спутник Лайт" находится в процессе регистрации в порядка 30 странах.
В РФПИ напомнили, что в марте 2021 года в Лаосе была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V".
"Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является высокоэффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции", - отмечается в сообщении.