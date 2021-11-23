https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760346403.html

В Совфеде отметили важность взаимного признания Россией и Китаем вакцин

В Совфеде отметили важность взаимного признания Россией и Китаем вакцин - РИА Новости, 23.11.2021

В Совфеде отметили важность взаимного признания Россией и Китаем вакцин

Для снижения рисков трансграничного перемещения COVID России и КНР важно рассмотреть возможность создания механизмов взаимного признания вакцин, стандартов в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:42

2021-11-23T14:42

2021-11-23T14:42

общество

китай

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738712287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c6e54e6d4920b13a58f91915284591e.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Для снижения рисков трансграничного перемещения COVID России и КНР важно рассмотреть возможность создания механизмов взаимного признания вакцин, стандартов в сфере противодействия коронавирусу, считает замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров."Противодействие новой коронавирусной инфекции COVID-19 является одним из актуальных направлений российско-китайского взаимодействия. Оно охватывает: диагностику, лечение, разработку тест-систем, исследования в части разработки вакцин и лекарств, обеспечение медицинских организаций оборудованием и средствами защиты, обмен информацией, консультации", - сказал политик в ходе седьмого заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и BCНП КНР.Сенатор полагает, что "для снижения рисков трансграничного перемещения инфекции важно рассмотреть возможность сближения позиций по ряду вопросов, в том числе рассмотреть возможность создания механизмов взаимного признания вакцин, стандартов в сфере противодействия коронавирусу".Архаров также напомнил, что в текущем году достигнута договоренность о производстве вакцины "Спутник V" в Китае. "Предполагается, что это позволит обеспечить производство более 60 миллионов доз вакцины против коронавируса. В то же время китайская компания совместно с российской подали заявку на регистрацию своей вакцины в России", - заключил он.

https://ria.ru/20211123/lavrov-1760336212.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, китай, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19