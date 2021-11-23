В Совфеде отметили важность взаимного признания Россией и Китаем вакцин
Юрий Архаров отметил важность взаимного признания Россией и Китаем национальных вакцин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Для снижения рисков трансграничного перемещения COVID России и КНР важно рассмотреть возможность создания механизмов взаимного признания вакцин, стандартов в сфере противодействия коронавирусу, считает замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров.
"Противодействие новой коронавирусной инфекции COVID-19 является одним из актуальных направлений российско-китайского взаимодействия. Оно охватывает: диагностику, лечение, разработку тест-систем, исследования в части разработки вакцин и лекарств, обеспечение медицинских организаций оборудованием и средствами защиты, обмен информацией, консультации", - сказал политик в ходе седьмого заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и BCНП КНР.
Сенатор полагает, что "для снижения рисков трансграничного перемещения инфекции важно рассмотреть возможность сближения позиций по ряду вопросов, в том числе рассмотреть возможность создания механизмов взаимного признания вакцин, стандартов в сфере противодействия коронавирусу".
Архаров также напомнил, что в текущем году достигнута договоренность о производстве вакцины "Спутник V" в Китае. "Предполагается, что это позволит обеспечить производство более 60 миллионов доз вакцины против коронавируса. В то же время китайская компания совместно с российской подали заявку на регистрацию своей вакцины в России", - заключил он.