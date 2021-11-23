Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
Депутат Рады Бойко заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают реальные проблемы Украины
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко считает, что власти пугают людей заявлениями о том, что Россия планирует напасть на Украину, таким образом скрывая другие проблемы в стране.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
"Ситуация в прошлой власти практически перекочевала в эту. Вот у нас был такой секретарь СНБО (Александр) Турчинов. Вот я помню, он каждую неделю приходил в парламент с каким-то законом и говорил: "Вот если вы этого не примете, мы безоружны перед русскими, вот они завтра нападают"… При этом прятались все проблемы, связанные с кражами в спецэкспорте, Укроборонпроме и так далее. Как только возникала какая-то проблема: "Вот, на нас завтра нападут". И при чем здесь тарифы, газ - это уже вторично. Вот нападут, не дай бог, это самое главное. Просто реально пугают людей", - заявил Бойко в эфире телеканала "Украина 24".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.