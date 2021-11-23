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Первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН состоятся 1-3 декабря
Первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН состоятся 1-3 декабря - РИА Новости, 23.11.2021
Первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН состоятся 1-3 декабря
Первые в истории совместные военно-морские учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоятся 1-3 декабря в территориальных водах... РИА Новости, 23.11.2021
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индонезия
россия
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БАНГКОК, 23 ноя – РИА Новости. Первые в истории совместные военно-морские учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоятся 1-3 декабря в территориальных водах Индонезии, сообщил РИА Новости Постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов."Учения будут проходить в районе Северной Суматры. С российской стороны в них примет участие Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", находящийся в составе Тихоокеанского флота ВМФ России", - сообщил агентству глава дипмиссии РФ при АСЕАН."Решение о проведении совместных военно-морских учений было принято на прошедшем 28 октября 2021 года в режиме видеоконференции на Четвертом саммите Россия – АСЕАН, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Встреча была приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между нашей страной и Ассоциацией", - добавил дипломат.По итогам саммита был принят ряд важнейших документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства России и АСЕАН. Кроме того, лидеры объявили 2022 год Годом научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН, а также одобрили решение о проведении первых в истории российско-асеановских военно-морских учений, пояснил Постоянный представитель РФ при АСЕАН."Учения направлены на отработку взаимодействия между ВМФ России и ВМС стран-членов АСЕАН для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства и будут разделены на две фазы – виртуальную и морскую. Старт учениям с борта БПК "Адмирал Пантелеев" планирует дать министр обороны Республики Индонезии Прабово Субиянто", - сообщил Иванов.
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индонезия, россия
11:18 23.11.2021 (обновлено: 11:22 23.11.2021)
 
Первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН состоятся 1-3 декабря

Постпред: первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН состоятся 1-3 декабря

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021"
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ во время маневрирования на учениях Морское взаимодействие-2021 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАНГКОК, 23 ноя – РИА Новости. Первые в истории совместные военно-морские учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоятся 1-3 декабря в территориальных водах Индонезии, сообщил РИА Новости Постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов.
"Учения будут проходить в районе Северной Суматры. С российской стороны в них примет участие Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", находящийся в составе Тихоокеанского флота ВМФ России", - сообщил агентству глава дипмиссии РФ при АСЕАН.
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"Решение о проведении совместных военно-морских учений было принято на прошедшем 28 октября 2021 года в режиме видеоконференции на Четвертом саммите Россия – АСЕАН, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Встреча была приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между нашей страной и Ассоциацией", - добавил дипломат.
По итогам саммита был принят ряд важнейших документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства России и АСЕАН. Кроме того, лидеры объявили 2022 год Годом научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН, а также одобрили решение о проведении первых в истории российско-асеановских военно-морских учений, пояснил Постоянный представитель РФ при АСЕАН.
"Учения направлены на отработку взаимодействия между ВМФ России и ВМС стран-членов АСЕАН для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства и будут разделены на две фазы – виртуальную и морскую. Старт учениям с борта БПК "Адмирал Пантелеев" планирует дать министр обороны Республики Индонезии Прабово Субиянто", - сообщил Иванов.
 
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