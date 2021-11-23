https://ria.ru/20211123/uchastniki-1760394902.html

Более 1300 ИТ-специалистов примут участие в финале "Цифрового прорыва"

Более 1300 ИТ-специалистов примут участие в финале "Цифрового прорыва" - РИА Новости, 23.11.2021

Более 1300 ИТ-специалистов примут участие в финале "Цифрового прорыва"

Более 1300 ИТ-специалистов примут 2-4 декабря участие в финале третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв" - проекта АНО "Россия — страна возможностей", сообщает РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:42

2021-11-23T17:42

2021-11-23T19:14

общество

технологии

москва

иннополис (татарстан)

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 23 ноя – РИА новости. Более 1300 ИТ-специалистов примут 2-4 декабря участие в финале третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв" - проекта АНО "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В финал "Цифрового прорыва" выйдут команды из шорт-листов по каждому кейсу восьми полуфиналов и участники из топ-25 по каждой задаче ИТ-чемпионата — всего 1333 человека. За семь месяцев проведения конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов. В полуфиналах третьего сезона соревновались более 50 тысяч человек, а в мероприятия конкурса третьего сезона вовлечены почти 100 тысяч человек, говорится в сообщении.Центральным ИТ-хабом финала станет город Иннополис (Татарстан), где на протяжении 48 часов участники будут работать над решениями кейсовых задач, пройдут отраслевые мероприятия, внепрограммные активности для амбассадоров, экспертов, трекеров. Также команды будут соревноваться онлайн и в 18 региональных ИТ-хабах. "Одно из главных достижений конкурса – формирование сильного профессионального сообщества. Более 257 тысяч человек вовлечены в мероприятия конкурса за три сезона, и почти 100 тысяч из них – только в этом году (51234 участника конкурсных соревнований, остальные – участники сообщества). В тематических хакатонах третьего сезона приняли участие 1223 команды. А конкурсантами ИТ-чемпионата по машинному обучению, искусственному интеллекту и большим данным стали 4943 разработчика, которые создали 8831 решение – в 2 раза больше, чем в прошлом году. Финал конкурса пройдет 2-4 декабря, где 1333 сильнейших конкурсанта со всей страны будут решать сложные кейсы и бороться за главные призы. Но главная победа для нас – это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны", — привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова.

https://na.ria.ru/20211116/konkurs-1759259673.html

москва

иннополис (татарстан)

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общество, технологии, москва, иннополис (татарстан), ано "рсв" ("россия – страна возможностей")