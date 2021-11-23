https://ria.ru/20211123/tvorcheskayavstrecha-1760357494.html

Пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова

Пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова - РИА Новости, 23.11.2021

Пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова

29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова и творческая встреча с создателями картины.

2021-11-23T15:34

2021-11-23T15:34

2021-11-23T15:34

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1760357494.jpg?1637670855

Задать вопросУчастники:- режиссер, продюсер и автор сценария картины Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;- продюсеры Дмитрий ПРИСТАНКОВ и Влад РЯШИН;- актеры Петр ФЕДОРОВ и Анна ПЕСКОВА.Действие военно-исторической драмы "Летчик", которая выходит в российский прокат 2 декабря 2021 года, происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой – советский военный летчик Николай Комлев. Его самолет сбивают, Комлев оказывается в зимнем лесу, ему нужно выжить и добраться до своих. Сценаристы использовали реальную историю Алексея Маресьева, оказавшегося в подобных обстоятельствах, потерявшего обе ноги, но продолжившего воевать.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы