https://ria.ru/20211123/tvorcheskayavstrecha-1760357494.html
Пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова
Пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова - РИА Новости, 23.11.2021
Пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова
29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова и творческая встреча с создателями картины.
2021-11-23T15:34
2021-11-23T15:34
2021-11-23T15:34
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1760357494.jpg?1637670855
Задать вопросУчастники:- режиссер, продюсер и автор сценария картины Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;- продюсеры Дмитрий ПРИСТАНКОВ и Влад РЯШИН;- актеры Петр ФЕДОРОВ и Анна ПЕСКОВА.Действие военно-исторической драмы "Летчик", которая выходит в российский прокат 2 декабря 2021 года, происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой – советский военный летчик Николай Комлев. Его самолет сбивают, Комлев оказывается в зимнем лесу, ему нужно выжить и добраться до своих. Сценаристы использовали реальную историю Алексея Маресьева, оказавшегося в подобных обстоятельствах, потерявшего обе ноги, но продолжившего воевать.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова
29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер, продюсер и автор сценария картины Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- продюсеры Дмитрий ПРИСТАНКОВ и Влад РЯШИН;
- актеры Петр ФЕДОРОВ и Анна ПЕСКОВА.
Действие военно-исторической драмы "Летчик", которая выходит в российский прокат 2 декабря 2021 года, происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой – советский военный летчик Николай Комлев. Его самолет сбивают, Комлев оказывается в зимнем лесу, ему нужно выжить и добраться до своих. Сценаристы использовали реальную историю Алексея Маресьева, оказавшегося в подобных обстоятельствах, потерявшего обе ноги, но продолжившего воевать.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru