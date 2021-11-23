09:45 23.11.2021 (обновлено: 12:14 23.11.2021)
Пресс-показ фильма "Владивосток" режиссера Антона Борматова
30 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ полнометражного игрового фильма "Владивосток" режиссера Антона Борматова и творческая встреча с создателями картины.
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Участники:
- режиссер фильма "Владивосток" Антон БОРМАТОВ;
- автор идеи, соавтор сценария и главный продюсер фильма, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Карен ШАХНАЗАРОВ;
- актеры: Анастасия ТАЛЫЗИНА, Андрей ГРЫЗЛОВ, Иван ШАХНАЗАРОВ, Виталий КИЩЕНКО.
Драма "Владивосток", рассказывающая историю роковой любви в приморском городе, выйдет в российский прокат 9 декабря 2021 года.
Премьера состоялась на основном конкурсе 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в сентябре этого года. В октябре картина завоевала приз 8-го Международного кинофестиваля в Шенчьжэне (Китай) в номинации "Лучший романтический фильм". Лента также участвует в основном конкурсе Фестиваля российского кино в Онфлёре (Франция) 23–28 ноября.
Трансляция творческой встречи будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- режиссер фильма "Владивосток" Антон БОРМАТОВ;
- автор идеи, соавтор сценария и главный продюсер фильма, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Карен ШАХНАЗАРОВ;
- актеры: Анастасия ТАЛЫЗИНА, Андрей ГРЫЗЛОВ, Иван ШАХНАЗАРОВ, Виталий КИЩЕНКО.
Драма "Владивосток", рассказывающая историю роковой любви в приморском городе, выйдет в российский прокат 9 декабря 2021 года.
Премьера состоялась на основном конкурсе 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в сентябре этого года. В октябре картина завоевала приз 8-го Международного кинофестиваля в Шенчьжэне (Китай) в номинации "Лучший романтический фильм". Лента также участвует в основном конкурсе Фестиваля российского кино в Онфлёре (Франция) 23–28 ноября.
Трансляция творческой встречи будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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