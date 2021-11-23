https://ria.ru/20211123/tvorcheskaya-vstrecha-1760283444.html

Пресс-показ фильма "Владивосток" режиссера Антона Борматова

Пресс-показ фильма "Владивосток" режиссера Антона Борматова - РИА Новости, 23.11.2021

Пресс-показ фильма "Владивосток" режиссера Антона Борматова

30 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ полнометражного игрового фильма "Владивосток" режиссера Антона Борматова и творческая встреча с создателями картины.

2021-11-23T09:45

2021-11-23T09:45

2021-11-23T12:14

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Задать вопросУчастники:- режиссер фильма "Владивосток" Антон БОРМАТОВ;- автор идеи, соавтор сценария и главный продюсер фильма, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Карен ШАХНАЗАРОВ;- актеры: Анастасия ТАЛЫЗИНА, Андрей ГРЫЗЛОВ, Иван ШАХНАЗАРОВ, Виталий КИЩЕНКО.Драма "Владивосток", рассказывающая историю роковой любви в приморском городе, выйдет в российский прокат 9 декабря 2021 года.Премьера состоялась на основном конкурсе 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в сентябре этого года. В октябре картина завоевала приз 8-го Международного кинофестиваля в Шенчьжэне (Китай) в номинации "Лучший романтический фильм". Лента также участвует в основном конкурсе Фестиваля российского кино в Онфлёре (Франция) 23–28 ноября.Трансляция творческой встречи будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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