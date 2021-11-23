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В калининградской школе прокомментировали публикацию о билетах в туалет
В калининградской школе прокомментировали публикацию о билетах в туалет - РИА Новости, 23.11.2021
В калининградской школе прокомментировали публикацию о билетах в туалет
Объявление о билетах в туалет в школе поселка Васильково Калининградской области было написано не администрацией, а кем-то из учеников, а дежурство около... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:13
2021-11-23T18:25
происшествия
образование - общество
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Объявление о билетах в туалет в школе поселка Васильково Калининградской области было написано не администрацией, а кем-то из учеников, а дежурство около санузла было организовано педагогами в целях борьбы с вандализмом, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования.Ранее пользователи интернета разместили публикацию, где утверждали, что ученики васильковской школы ходят в туалет по билетам, выданным завучем, добавив к посту в соцсетях фотографию объявления на двери санузла."Действительно, после неприятного инцидента с порчей имущества в школьном туалете помещение пока находится под более пристальным вниманием. В школьном туалете был совершен акт вандализма - в отремонтированном помещении были изрисованы стены, повреждены конструкции кабинок и так далее. Как поясняет нам руководство школы, объявление, попавшее на фотографии, не было написано администрацией школы, вероятнее всего, его прикрепил кто-то из обучающихся", - объяснили в министерстве.По словам руководства васильковской школы, вход в школьный туалет свободен для учащихся, а само помещение находится под присмотром сотрудников учебного заведения."В данный момент у помещения санузла дежурит технический работник, но свободный доступ в помещение открыт для всех школьников", - подчеркнули в региональном министерстве.
https://ria.ru/20210928/primore-1752226837.html
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происшествия, образование - общество, калининградская область
18:13 23.11.2021 (обновлено: 18:25 23.11.2021)
 
В калининградской школе прокомментировали публикацию о билетах в туалет

Руководство школы в Калининградской области: объявление о билетах в туалет написали дети

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на новый городской район Рыбная деревня на берегу реки Преголи в городе Калининграде
Вид на новый городской район Рыбная деревня на берегу реки Преголи в городе Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Объявление о билетах в туалет в школе поселка Васильково Калининградской области было написано не администрацией, а кем-то из учеников, а дежурство около санузла было организовано педагогами в целях борьбы с вандализмом, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования.
Ранее пользователи интернета разместили публикацию, где утверждали, что ученики васильковской школы ходят в туалет по билетам, выданным завучем, добавив к посту в соцсетях фотографию объявления на двери санузла.
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"Действительно, после неприятного инцидента с порчей имущества в школьном туалете помещение пока находится под более пристальным вниманием. В школьном туалете был совершен акт вандализма - в отремонтированном помещении были изрисованы стены, повреждены конструкции кабинок и так далее. Как поясняет нам руководство школы, объявление, попавшее на фотографии, не было написано администрацией школы, вероятнее всего, его прикрепил кто-то из обучающихся", - объяснили в министерстве.
По словам руководства васильковской школы, вход в школьный туалет свободен для учащихся, а само помещение находится под присмотром сотрудников учебного заведения.
"В данный момент у помещения санузла дежурит технический работник, но свободный доступ в помещение открыт для всех школьников", - подчеркнули в региональном министерстве.
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