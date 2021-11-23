https://ria.ru/20211123/tualet-1760401705.html

В калининградской школе прокомментировали публикацию о билетах в туалет

В калининградской школе прокомментировали публикацию о билетах в туалет - РИА Новости, 23.11.2021

В калининградской школе прокомментировали публикацию о билетах в туалет

Объявление о билетах в туалет в школе поселка Васильково Калининградской области было написано не администрацией, а кем-то из учеников, а дежурство около... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:13

2021-11-23T18:13

2021-11-23T18:25

происшествия

образование - общество

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Объявление о билетах в туалет в школе поселка Васильково Калининградской области было написано не администрацией, а кем-то из учеников, а дежурство около санузла было организовано педагогами в целях борьбы с вандализмом, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования.Ранее пользователи интернета разместили публикацию, где утверждали, что ученики васильковской школы ходят в туалет по билетам, выданным завучем, добавив к посту в соцсетях фотографию объявления на двери санузла."Действительно, после неприятного инцидента с порчей имущества в школьном туалете помещение пока находится под более пристальным вниманием. В школьном туалете был совершен акт вандализма - в отремонтированном помещении были изрисованы стены, повреждены конструкции кабинок и так далее. Как поясняет нам руководство школы, объявление, попавшее на фотографии, не было написано администрацией школы, вероятнее всего, его прикрепил кто-то из обучающихся", - объяснили в министерстве.По словам руководства васильковской школы, вход в школьный туалет свободен для учащихся, а само помещение находится под присмотром сотрудников учебного заведения."В данный момент у помещения санузла дежурит технический работник, но свободный доступ в помещение открыт для всех школьников", - подчеркнули в региональном министерстве.

https://ria.ru/20210928/primore-1752226837.html

https://ria.ru/20210531/pervoklassnik-1734979741.html

калининградская область

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происшествия, образование - общество, калининградская область