https://ria.ru/20211123/trubki-1760270888.html

В Бурятии из больницы похитили трубки от кислородных баллонов

В Бурятии из больницы похитили трубки от кислородных баллонов - РИА Новости, 23.11.2021

В Бурятии из больницы похитили трубки от кислородных баллонов

Полиция задержала жителя села Новая Брянь в Бурятии, который, угрожая ножом, похитил из больницы медные трубки от баллонов, подающих кислород в отделение,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T05:21

2021-11-23T05:21

2021-11-23T05:21

происшествия

заиграевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Полиция задержала жителя села Новая Брянь в Бурятии, который, угрожая ножом, похитил из больницы медные трубки от баллонов, подающих кислород в отделение, сообщает МВД республики.По данным пресс-службы, об инциденте в отдел полиции Заиграевского района сообщила медсестра лечебного учреждения. Она сообщила, что неизвестный похитил 10 змеевиков с газовых баллонов, необходимых для обеспечения кислородом пациентов.По данным полиции, ущерб составил 34 тысячи рублей. Вечером по подозрению в грабеже был задержан 47-летний ранее судимый местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что медные изделия он решил похитить, чтобы сдать на металл, а на вырученные деньги купить алкоголь. Для чего предназначалось медицинское оборудование и какой опасности он мог подвергнуть себя и пациентов, злоумышленник не подозревал.Похищенные змеевики были найдены, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

https://ria.ru/20211025/korovnik-1756068780.html

заиграевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, заиграевский район