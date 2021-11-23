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В Бурятии из больницы похитили трубки от кислородных баллонов
В Бурятии из больницы похитили трубки от кислородных баллонов - РИА Новости, 23.11.2021
В Бурятии из больницы похитили трубки от кислородных баллонов
Полиция задержала жителя села Новая Брянь в Бурятии, который, угрожая ножом, похитил из больницы медные трубки от баллонов, подающих кислород в отделение,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:21
2021-11-23T05:21
происшествия
заиграевский район
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Полиция задержала жителя села Новая Брянь в Бурятии, который, угрожая ножом, похитил из больницы медные трубки от баллонов, подающих кислород в отделение, сообщает МВД республики.По данным пресс-службы, об инциденте в отдел полиции Заиграевского района сообщила медсестра лечебного учреждения. Она сообщила, что неизвестный похитил 10 змеевиков с газовых баллонов, необходимых для обеспечения кислородом пациентов.По данным полиции, ущерб составил 34 тысячи рублей. Вечером по подозрению в грабеже был задержан 47-летний ранее судимый местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что медные изделия он решил похитить, чтобы сдать на металл, а на вырученные деньги купить алкоголь. Для чего предназначалось медицинское оборудование и какой опасности он мог подвергнуть себя и пациентов, злоумышленник не подозревал.Похищенные змеевики были найдены, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".
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происшествия, заиграевский район
05:21 23.11.2021
 
В Бурятии из больницы похитили трубки от кислородных баллонов

В Бурятии мужчина, угрожая ножом, похитил из больницы трубки от кислородных баллонов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Полиция задержала жителя села Новая Брянь в Бурятии, который, угрожая ножом, похитил из больницы медные трубки от баллонов, подающих кислород в отделение, сообщает МВД республики.
По данным пресс-службы, об инциденте в отдел полиции Заиграевского района сообщила медсестра лечебного учреждения. Она сообщила, что неизвестный похитил 10 змеевиков с газовых баллонов, необходимых для обеспечения кислородом пациентов.
"Мужчина свободно зашел в отдельно стоящее здание, дверь которого оказалась открыта (слесарь выбежал на несколько минут, чтобы принять груз и подсоединить кислородные баллоны в другом помещении). После чего сорвал с баллонов ведущие в стационарное отделение медные трубки и сложил их в рюкзак. Незнакомца заметил вернувшийся в помещение работник. Он попытался остановить злоумышленника на территории больницы, однако тот, угрожая, ножом, скрылся", - говорится в сообщении.
По данным полиции, ущерб составил 34 тысячи рублей. Вечером по подозрению в грабеже был задержан 47-летний ранее судимый местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что медные изделия он решил похитить, чтобы сдать на металл, а на вырученные деньги купить алкоголь. Для чего предназначалось медицинское оборудование и какой опасности он мог подвергнуть себя и пациентов, злоумышленник не подозревал.
Похищенные змеевики были найдены, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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