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В Нижнем Новгороде солдата ударило током на железной дороге
В Нижнем Новгороде солдата ударило током на железной дороге - РИА Новости, 23.11.2021
В Нижнем Новгороде солдата ударило током на железной дороге
Солдат из Иваново получил обширные ожоги на железнодорожной станции в Нижнем Новгороде, сейчас он находится в реанимации ожогового центра Приволжского... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:30
2021-11-23T17:30
2021-11-23T17:30
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Солдат из Иваново получил обширные ожоги на железнодорожной станции в Нижнем Новгороде, сейчас он находится в реанимации ожогового центра Приволжского медуниверситета, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Трагедия произошла 22 ноября у станции "435-й километр" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. "Солдат из Иваново сопровождал железнодорожный груз. Получил обширные ожоги от удара током на железнодорожном объекте. Был доставлен в ожоговый центр", - сообщили в медуниверситете.По словам ректора Приволжского исследовательского медицинского университета Николая Карякина, солдат находится в реанимации. "50% ожогов тела очень глубокие, сохраняется крайне тяжелый ожоговый шок, дышит самостоятельно. Ожоги нижних конечностей начали сдавливать мягкие ткани, провели первую экстренную операцию. Боремся", - написал Карякин в своем аккаунте в Instagram.
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происшествия, иваново, нижний новгород, здоровье - общество
В Нижнем Новгороде солдата ударило током на железной дороге
В Нижнем Новгороде солдата, сопровождавшего груз, ударило током на железной дороге