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Попова рассказала о планах по обеспечению регионов экспресс-тестами
Попова рассказала о планах по обеспечению регионов экспресс-тестами - РИА Новости, 23.11.2021
Попова рассказала о планах по обеспечению регионов экспресс-тестами
Роспотребнадзор, министерство промышленности РФ и производители отработали планы по обеспечению регионов экспресс-тестами на COVID-19, сообщила глава... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:28
2021-11-23T17:28
2021-11-23T17:28
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор, министерство промышленности РФ и производители отработали планы по обеспечению регионов экспресс-тестами на COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По поручению по экспресс-тестированию и обеспечению всех субъектов экспресс-тестами для тестирования… подготовлен и внесен проект распоряжения. С производителями и вместе с министерством промышленности и торговли отработаны понедельные планы", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."И мы уверены, что с начала декабря эту работу мы сможем начать", - добавила Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова рассказала о планах по обеспечению регионов экспресс-тестами
Попова: ведомства отработали планы по обеспечению регионов экспресс-тестами на COVID-19