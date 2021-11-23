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Попова рассказала о планах по обеспечению регионов экспресс-тестами

Попова рассказала о планах по обеспечению регионов экспресс-тестами - РИА Новости, 23.11.2021

Попова рассказала о планах по обеспечению регионов экспресс-тестами

Роспотребнадзор, министерство промышленности РФ и производители отработали планы по обеспечению регионов экспресс-тестами на COVID-19, сообщила глава... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:28

2021-11-23T17:28

2021-11-23T17:28

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор, министерство промышленности РФ и производители отработали планы по обеспечению регионов экспресс-тестами на COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По поручению по экспресс-тестированию и обеспечению всех субъектов экспресс-тестами для тестирования… подготовлен и внесен проект распоряжения. С производителями и вместе с министерством промышленности и торговли отработаны понедельные планы", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."И мы уверены, что с начала декабря эту работу мы сможем начать", - добавила Попова.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии