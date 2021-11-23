https://ria.ru/20211123/teplo-1760381099.html
Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг уровня Скандинавии
Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг уровня Скандинавии - РИА Новости, 23.11.2021
Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг уровня Скандинавии
Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг высокого уровня систем скандинавских стран - 72,7%, сообщил руководитель департамента природопользования РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:58
2021-11-23T16:58
2021-11-23T16:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/77/1551947738_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_20a7062b0ec3c622f5692e9fa3e3033f.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг высокого уровня систем скандинавских стран - 72,7%, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский."Например, в генерации коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг показателей в 72,7%, а это на уровне высокоэффективных топливных систем скандинавских стран", - рассказал Кульбачевский во вторник на пленарном заседании форума "Международные климатические диалоги".
https://ria.ru/20211025/vozdukh-1756159650.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/77/1551947738_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_03ec69d97dc592dabe79a2383269cec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский