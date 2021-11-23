https://ria.ru/20211123/teplo-1760381099.html

Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг уровня Скандинавии

Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг уровня Скандинавии - РИА Новости, 23.11.2021

Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг уровня Скандинавии

Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг высокого уровня систем скандинавских стран - 72,7%, сообщил руководитель департамента природопользования РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:58

2021-11-23T16:58

2021-11-23T16:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг высокого уровня систем скандинавских стран - 72,7%, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский."Например, в генерации коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг показателей в 72,7%, а это на уровне высокоэффективных топливных систем скандинавских стран", - рассказал Кульбачевский во вторник на пленарном заседании форума "Международные климатические диалоги".

https://ria.ru/20211025/vozdukh-1756159650.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, антон кульбачевский