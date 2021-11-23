Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/szhr-1760409364.html
СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок
СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок - РИА Новости, 23.11.2021
СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал странной инициативу штрафовать СМИ за публикацию о продаже поддельных справок и сертификатов:... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:58
2021-11-23T19:02
распространение коронавируса
общество
союз журналистов россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
соловьев владимир (журналист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749356462_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_6e2f408fab5991e3d6137be7e0aa5de7.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал странной инициативу штрафовать СМИ за публикацию о продаже поддельных справок и сертификатов: официальные СМИ этим не занимаются.Ранее стало известно, что Минздрав России предлагает установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – штрафы составят до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение - до 5 миллионов."В общении с нашими коллегами в регионах ни разу не слышал, чтобы СМИ, там районные газеты или городские газеты публиковали объявления о продаже поддельных справок или сертификатов о прививке, потому что это само по себе является преступлением. Очень странно, что появляется такая инициатива наказывать СМИ за подобные вещи, которые по сути трудно себе представить", - сказал РИА Новости Соловьев.Он отметил, что тут может речь идти не об официально зарегистрированных СМИ, а о каких-то пабликах в социальных сетях."Вот там может что-то возникать, а дальше переправлять, так сказать, желающего это сделать, в даркнет, уже в темные части интернета, но, чтобы это делали официальные СМИ - это очень трудно себе представить", - добавил глава СЖР.
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760392410.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749356462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2fa72009bca712011552380a57728a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, союз журналистов россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, соловьев владимир (журналист)
18:58 23.11.2021 (обновлено: 19:02 23.11.2021)
 
СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок

Глава СЖР назвал инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок странной

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал странной инициативу штрафовать СМИ за публикацию о продаже поддельных справок и сертификатов: официальные СМИ этим не занимаются.
Ранее стало известно, что Минздрав России предлагает установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – штрафы составят до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение - до 5 миллионов.
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
17:33Распространение коронавируса
Попова: число жалоб на задержки результатов тестов на коронавирус снизилось
"В общении с нашими коллегами в регионах ни разу не слышал, чтобы СМИ, там районные газеты или городские газеты публиковали объявления о продаже поддельных справок или сертификатов о прививке, потому что это само по себе является преступлением. Очень странно, что появляется такая инициатива наказывать СМИ за подобные вещи, которые по сути трудно себе представить", - сказал РИА Новости Соловьев.
Он отметил, что тут может речь идти не об официально зарегистрированных СМИ, а о каких-то пабликах в социальных сетях.
"Вот там может что-то возникать, а дальше переправлять, так сказать, желающего это сделать, в даркнет, уже в темные части интернета, но, чтобы это делали официальные СМИ - это очень трудно себе представить", - добавил глава СЖР.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля 2020, 17:08Распространение коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоСоюз журналистов РоссииМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииСоловьев Владимир (журналист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора