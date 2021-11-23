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СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок
СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок - РИА Новости, 23.11.2021
СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал странной инициативу штрафовать СМИ за публикацию о продаже поддельных справок и сертификатов:... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:58
2021-11-23T18:58
2021-11-23T19:02
распространение коронавируса
общество
союз журналистов россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал странной инициативу штрафовать СМИ за публикацию о продаже поддельных справок и сертификатов: официальные СМИ этим не занимаются.Ранее стало известно, что Минздрав России предлагает установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – штрафы составят до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение - до 5 миллионов."В общении с нашими коллегами в регионах ни разу не слышал, чтобы СМИ, там районные газеты или городские газеты публиковали объявления о продаже поддельных справок или сертификатов о прививке, потому что это само по себе является преступлением. Очень странно, что появляется такая инициатива наказывать СМИ за подобные вещи, которые по сути трудно себе представить", - сказал РИА Новости Соловьев.Он отметил, что тут может речь идти не об официально зарегистрированных СМИ, а о каких-то пабликах в социальных сетях."Вот там может что-то возникать, а дальше переправлять, так сказать, желающего это сделать, в даркнет, уже в темные части интернета, но, чтобы это делали официальные СМИ - это очень трудно себе представить", - добавил глава СЖР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, союз журналистов россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, соловьев владимир (журналист)
18:58 23.11.2021 (обновлено: 19:02 23.11.2021)
СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок
Глава СЖР назвал инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок странной