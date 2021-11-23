https://ria.ru/20211123/szhr-1760409364.html

СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок

СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок - РИА Новости, 23.11.2021

СЖР ответил на инициативу штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал странной инициативу штрафовать СМИ за публикацию о продаже поддельных справок и сертификатов:... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:58

2021-11-23T18:58

2021-11-23T19:02

распространение коронавируса

общество

союз журналистов россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

соловьев владимир (журналист)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал странной инициативу штрафовать СМИ за публикацию о продаже поддельных справок и сертификатов: официальные СМИ этим не занимаются.Ранее стало известно, что Минздрав России предлагает установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – штрафы составят до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение - до 5 миллионов."В общении с нашими коллегами в регионах ни разу не слышал, чтобы СМИ, там районные газеты или городские газеты публиковали объявления о продаже поддельных справок или сертификатов о прививке, потому что это само по себе является преступлением. Очень странно, что появляется такая инициатива наказывать СМИ за подобные вещи, которые по сути трудно себе представить", - сказал РИА Новости Соловьев.Он отметил, что тут может речь идти не об официально зарегистрированных СМИ, а о каких-то пабликах в социальных сетях."Вот там может что-то возникать, а дальше переправлять, так сказать, желающего это сделать, в даркнет, уже в темные части интернета, но, чтобы это делали официальные СМИ - это очень трудно себе представить", - добавил глава СЖР.

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760392410.html

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2021

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общество, союз журналистов россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, соловьев владимир (журналист)