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В Липецкой области собрали 4 миллиона тонн сахарной свеклы
В Липецкой области собрали 4 миллиона тонн сахарной свеклы - РИА Новости, 23.11.2021
В Липецкой области собрали 4 миллиона тонн сахарной свеклы
Несмотря на сложный год липецкие аграрии собрали 4 миллиона тонн сахарной свёклы, что на полмиллиона больше, чем в 2020 году, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:52
2021-11-23T17:52
2021-11-23T17:52
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Несмотря на сложный год липецкие аграрии собрали 4 миллиона тонн сахарной свёклы, что на полмиллиона больше, чем в 2020 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, уборка сахарной свёклы в области завершена. Посадочные площади под этой культурой были увеличены почти на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Свёкла была высажена почти на 110 тысячах гектаров.Артамонов отметил, что выросла и урожайность сахарной свёклы, в текущем году она составила 365 центнеров с гектара, в 2020 году было 345,7 центнера с гектара"Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки", – отметил Артамонов.
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экономика, липецкая область, игорь артамонов