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В Госдепе анонсировали консультации по Украине и России в ближайшие дни
В Госдепе анонсировали консультации по Украине и России в ближайшие дни - РИА Новости, 23.11.2021
В Госдепе анонсировали консультации по Украине и России в ближайшие дни
США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине, заявил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T22:36
2021-11-23T22:36
2021-11-23T22:36
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."В ближайшие дни мы воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями многосторонних (контактов), в том числе, возможно, с НАТО, чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции, в том числе с союзниками по НАТО", - заявил Прайс на брифинге.Он повторил, что США считают "беспокоящей" военную деятельность РФ вблизи границ Украины. Россия отрицает обвинения Запада во вмешательстве в дела сопредельных государств, включая Украину.
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, нато, нед прайс, ситуация в днр и лнр, россия
В Госдепе анонсировали консультации по Украине и России в ближайшие дни
Госдеп: США будут консультироваться с союзниками по России и Украине в ближайшие дни