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В Госдепе анонсировали консультации по Украине и России в ближайшие дни

В Госдепе анонсировали консультации по Украине и России в ближайшие дни - РИА Новости, 23.11.2021

В Госдепе анонсировали консультации по Украине и России в ближайшие дни

США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине, заявил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:36

2021-11-23T22:36

2021-11-23T22:36

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."В ближайшие дни мы воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями многосторонних (контактов), в том числе, возможно, с НАТО, чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции, в том числе с союзниками по НАТО", - заявил Прайс на брифинге.Он повторил, что США считают "беспокоящей" военную деятельность РФ вблизи границ Украины. Россия отрицает обвинения Запада во вмешательстве в дела сопредельных государств, включая Украину.

https://ria.ru/20211123/daltonizm-1760356083.html

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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, нато, нед прайс, ситуация в днр и лнр, россия